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الاتحاد يفتح صفحة الكأس.. و"كاريلي" يركز على الجانب التكتيكي

دشن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة الوحدة، الخميس المقبل، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز المدير الفني للاتحاد البرازيلي "كاريلي " على الجانب التكتيكي، وانطلقت الحصة التدريبية بالتمارين اللياقية المتنوعة، ومن ثم شرح المدرب الطريقة التي سينتهجها أمام الوحدة من خلال المناورة.

يذكر أن الاتحاد غادر في الموسم الماضي من بطولة كأس الملك بعد أن خسر على يد الفتح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يفتح صفحة الكأس.. و"كاريلي" يركز على الجانب التكتيكي
سبق

دشن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة الوحدة، الخميس المقبل، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز المدير الفني للاتحاد البرازيلي "كاريلي " على الجانب التكتيكي، وانطلقت الحصة التدريبية بالتمارين اللياقية المتنوعة، ومن ثم شرح المدرب الطريقة التي سينتهجها أمام الوحدة من خلال المناورة.

يذكر أن الاتحاد غادر في الموسم الماضي من بطولة كأس الملك بعد أن خسر على يد الفتح.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
09:37 PM

الاتحاد يفتح صفحة الكأس.. و"كاريلي" يركز على الجانب التكتيكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة الوحدة، الخميس المقبل، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز المدير الفني للاتحاد البرازيلي "كاريلي " على الجانب التكتيكي، وانطلقت الحصة التدريبية بالتمارين اللياقية المتنوعة، ومن ثم شرح المدرب الطريقة التي سينتهجها أمام الوحدة من خلال المناورة.

يذكر أن الاتحاد غادر في الموسم الماضي من بطولة كأس الملك بعد أن خسر على يد الفتح.

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