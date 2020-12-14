الاتحاد يفتح صفحة الكأس.. و"كاريلي" يركز على الجانب التكتيكي

دشن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة الوحدة، الخميس المقبل، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز المدير الفني للاتحاد البرازيلي "كاريلي " على الجانب التكتيكي، وانطلقت الحصة التدريبية بالتمارين اللياقية المتنوعة، ومن ثم شرح المدرب الطريقة التي سينتهجها أمام الوحدة من خلال المناورة.

يذكر أن الاتحاد غادر في الموسم الماضي من بطولة كأس الملك بعد أن خسر على يد الفتح.