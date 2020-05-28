النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أب في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ ٥ مرضى

في بادرة إنسانية نبيلة، تبرع أب بأعضاء طفله المتوفى دماغياً للاستفادة منها في إنقاذ حياة عدد من المرضى المحتاجين لها، وكان الطفل منذ ولادته يعاني من استسقاء بالمخ تسبب له في عدة مضاعفات مزمنة، كان آخرها حين أُحضر لقسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة بسبب الاستفراغ المتكرر وألم بالرأس. حيث يتبين بعد عدة فحوصات وجود انسداد بقناة تصريف السائل النخاعي المزروعة في عملية سابقة قبل عدة سنوات وتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

وخلال هذا الوقت توقف قلبه لمدة تزيد عن الأربعين دقيقة تم خلالها عمل الإنعاش القلبي الرئوي بقيادة استشاري وأخصائي العناية المركزة للأطفال المناوب وفريق العناية المركزة من التمريض والعلاج التنفسي. وبعد ٤٢ دقيقة عاد القلب للنبض من جديد وبعد استقرار الحالة نسبياً تم إجراء أشعة مقطعية ليتبين وجود مناطق تلف بالدماغ وبعدها أجريت عملية طارئة لإعادة تركيب قناة تصريف السائل النخاعي.

وبعد العملية واستقرار حالة الطفل نسبياً تم عمل عدة اختبارات لفحص حالة الدماغ ليتبن ثبوت الوفاة الدماغية.

وعلى أثر ذلك تم شرح الحالة للأهل وتم حثهم على أهمية التبرع بالأعضاء وعظم أجرها في الدنيا والآخرة. وقد وافق والد الطفل على التبرع بالأعضاء لوجه الله تعالى.

ليبدأ بعدها سباق مع الزمن للتنسيق بين مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بقيادة استشاري العناية المركزة للأطفال والمركز السعودي لزراعة الأعضاء.

ومن خلال تنسيق منظم وعمل احترافي ووقت قياسي حضر فريق زراعة الأعضاء لتبدأ عملية نقل الأعضاء التي استمرت لمدة قاربت من ٨ ساعات، وليتمكن فريق الزراعة بعدها من العودة وإكمال عمليات الزراعة لعدد ٥ مرضى استفادوا من هذه العملية ولله الحمد.

التبرع بالأعضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أب في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ ٥ مرضى
سبق

في بادرة إنسانية نبيلة، تبرع أب بأعضاء طفله المتوفى دماغياً للاستفادة منها في إنقاذ حياة عدد من المرضى المحتاجين لها، وكان الطفل منذ ولادته يعاني من استسقاء بالمخ تسبب له في عدة مضاعفات مزمنة، كان آخرها حين أُحضر لقسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة بسبب الاستفراغ المتكرر وألم بالرأس. حيث يتبين بعد عدة فحوصات وجود انسداد بقناة تصريف السائل النخاعي المزروعة في عملية سابقة قبل عدة سنوات وتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

وخلال هذا الوقت توقف قلبه لمدة تزيد عن الأربعين دقيقة تم خلالها عمل الإنعاش القلبي الرئوي بقيادة استشاري وأخصائي العناية المركزة للأطفال المناوب وفريق العناية المركزة من التمريض والعلاج التنفسي. وبعد ٤٢ دقيقة عاد القلب للنبض من جديد وبعد استقرار الحالة نسبياً تم إجراء أشعة مقطعية ليتبين وجود مناطق تلف بالدماغ وبعدها أجريت عملية طارئة لإعادة تركيب قناة تصريف السائل النخاعي.

وبعد العملية واستقرار حالة الطفل نسبياً تم عمل عدة اختبارات لفحص حالة الدماغ ليتبن ثبوت الوفاة الدماغية.

وعلى أثر ذلك تم شرح الحالة للأهل وتم حثهم على أهمية التبرع بالأعضاء وعظم أجرها في الدنيا والآخرة. وقد وافق والد الطفل على التبرع بالأعضاء لوجه الله تعالى.

ليبدأ بعدها سباق مع الزمن للتنسيق بين مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بقيادة استشاري العناية المركزة للأطفال والمركز السعودي لزراعة الأعضاء.

ومن خلال تنسيق منظم وعمل احترافي ووقت قياسي حضر فريق زراعة الأعضاء لتبدأ عملية نقل الأعضاء التي استمرت لمدة قاربت من ٨ ساعات، وليتمكن فريق الزراعة بعدها من العودة وإكمال عمليات الزراعة لعدد ٥ مرضى استفادوا من هذه العملية ولله الحمد.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
09:17 PM

أب في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ ٥ مرضى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
7,075

في بادرة إنسانية نبيلة، تبرع أب بأعضاء طفله المتوفى دماغياً للاستفادة منها في إنقاذ حياة عدد من المرضى المحتاجين لها، وكان الطفل منذ ولادته يعاني من استسقاء بالمخ تسبب له في عدة مضاعفات مزمنة، كان آخرها حين أُحضر لقسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة بسبب الاستفراغ المتكرر وألم بالرأس. حيث يتبين بعد عدة فحوصات وجود انسداد بقناة تصريف السائل النخاعي المزروعة في عملية سابقة قبل عدة سنوات وتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

وخلال هذا الوقت توقف قلبه لمدة تزيد عن الأربعين دقيقة تم خلالها عمل الإنعاش القلبي الرئوي بقيادة استشاري وأخصائي العناية المركزة للأطفال المناوب وفريق العناية المركزة من التمريض والعلاج التنفسي. وبعد ٤٢ دقيقة عاد القلب للنبض من جديد وبعد استقرار الحالة نسبياً تم إجراء أشعة مقطعية ليتبين وجود مناطق تلف بالدماغ وبعدها أجريت عملية طارئة لإعادة تركيب قناة تصريف السائل النخاعي.

وبعد العملية واستقرار حالة الطفل نسبياً تم عمل عدة اختبارات لفحص حالة الدماغ ليتبن ثبوت الوفاة الدماغية.

وعلى أثر ذلك تم شرح الحالة للأهل وتم حثهم على أهمية التبرع بالأعضاء وعظم أجرها في الدنيا والآخرة. وقد وافق والد الطفل على التبرع بالأعضاء لوجه الله تعالى.

ليبدأ بعدها سباق مع الزمن للتنسيق بين مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بقيادة استشاري العناية المركزة للأطفال والمركز السعودي لزراعة الأعضاء.

ومن خلال تنسيق منظم وعمل احترافي ووقت قياسي حضر فريق زراعة الأعضاء لتبدأ عملية نقل الأعضاء التي استمرت لمدة قاربت من ٨ ساعات، وليتمكن فريق الزراعة بعدها من العودة وإكمال عمليات الزراعة لعدد ٥ مرضى استفادوا من هذه العملية ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,886
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,679

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة