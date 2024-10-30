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"المعيوف" و"الربيعي" ينقذان "الهلال" و"الأهلي" من الهزيمة

نجح حارسا مرمى الهلال والأهلي عبدالله المعيوف ومحمد الربيعي في إنقاذ فريقيهما من خسارة النقاط الثلاث في مباراة الكلاسيكو.

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توزعت الأهداف على شوطي المباراة، حيث كانت البداية عن طريق اللاعب سالم الدوسري الذي افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة العاشرة قبل أن يتمكن عبدالرحمن غريب من تعديل النتيجة للأهلي في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده للنقطة رقم 16 بالمركز الرابع علماً بأنه يتبقى له مباراتان، كما ارتفع رصيد الأهلي هو الآخر ليصل للنقطة رقم 12 احتل من خلالها المركز التاسع.

الأهلي الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المعيوف" و"الربيعي" ينقذان "الهلال" و"الأهلي" من الهزيمة
سبق

نجح حارسا مرمى الهلال والأهلي عبدالله المعيوف ومحمد الربيعي في إنقاذ فريقيهما من خسارة النقاط الثلاث في مباراة الكلاسيكو.

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توزعت الأهداف على شوطي المباراة، حيث كانت البداية عن طريق اللاعب سالم الدوسري الذي افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة العاشرة قبل أن يتمكن عبدالرحمن غريب من تعديل النتيجة للأهلي في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده للنقطة رقم 16 بالمركز الرابع علماً بأنه يتبقى له مباراتان، كما ارتفع رصيد الأهلي هو الآخر ليصل للنقطة رقم 12 احتل من خلالها المركز التاسع.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
10:19 PM
اخر تعديل
30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
01:43 AM

"المعيوف" و"الربيعي" ينقذان "الهلال" و"الأهلي" من الهزيمة

A A A
محمد السيّد - الرياض
18
3,158

نجح حارسا مرمى الهلال والأهلي عبدالله المعيوف ومحمد الربيعي في إنقاذ فريقيهما من خسارة النقاط الثلاث في مباراة الكلاسيكو.

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توزعت الأهداف على شوطي المباراة، حيث كانت البداية عن طريق اللاعب سالم الدوسري الذي افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة العاشرة قبل أن يتمكن عبدالرحمن غريب من تعديل النتيجة للأهلي في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده للنقطة رقم 16 بالمركز الرابع علماً بأنه يتبقى له مباراتان، كما ارتفع رصيد الأهلي هو الآخر ليصل للنقطة رقم 12 احتل من خلالها المركز التاسع.

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