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"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على نجران وتبوك

تشمل عدة محافظات حتى الـ 10 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، وشرورة، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحب رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على نجران وتبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، وشرورة، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحب رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:21 PM

"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على نجران وتبوك

تشمل عدة محافظات حتى الـ 10 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، وشرورة، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحب رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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