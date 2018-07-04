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مدير سجون مكة يخضع للتفتيش بسجن الطائف و"الميموني" معجب بـ"إشراقة"

المحافظ استقبل "الدويش" وأشاد بمبادرات إعادة تأهيل المحكومين بعقوبات الحبس

أشاد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بما تشهده الإصلاحيات في سجون المنطقة، مبدياً إعجابه بالمبادرات التي تنفذها مديريات السجون لإعادة تأهيل المحكومين بعقوبات الحبس، ومنها برنامج "إشراقة" الذي تم إطلاق النسخة الثانية منه بسجن محافظة الطائف؛ لإعادة تأهيل الموقوفين في قضايا تعاطي المخدرات، من خلال برنامج خاص يمتد لستة أشهر، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تشمل دورات وورشاً تدريبية ومحاضرات تهدف للعلاج السلوكي وزرع الثقة في نفس النزيل؛ لتصحيح قناعاته وتحفيز روح التفاؤل لديه ونظرته الإيجابية للحياة، وبناء مستقبلٍ يحقق له الحياة الكريمة والهانئة.

جاء ذلك لدى استقبال محافظ الطائف بمكتبه بالمحافظة مديرَ السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش، وعدداً من مساعدي مدير سجون المنطقة.

وكان "الدويش" قد قام بجولة تفقدية على سجون محافظة الطائف، شملت إدارة السجن العام، وسجن النساء، وإدارة الإبعاد، كما تفقّد الأعمال الإنشائية القائمة في إصلاحية الطائف، والتي ينتظر إن شاء الله تدشينها خلال العام المقبل؛ لتمثل إضافة تطويرية لبيئة العمل الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء والنزيلات من كل الجوانب، ووفق أحدث ما توصلت إليه المؤسسات الإصلاحية العالمية في هذا المجال.

وأعرب "الدويش" عن شكره وتقديره لمحافظ الطائف على متابعته لسجون المحافظة.

وخضع مدير سجون المنطقة للتفتيش أثناء عبوره من بوابة الأجنحة بسجن الطائف، متقيداً بأنظمة التفتيش الأمنية.

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مدير سجون مكة يخضع للتفتيش بسجن الطائف و"الميموني" معجب بـ"إشراقة"
سبق

أشاد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بما تشهده الإصلاحيات في سجون المنطقة، مبدياً إعجابه بالمبادرات التي تنفذها مديريات السجون لإعادة تأهيل المحكومين بعقوبات الحبس، ومنها برنامج "إشراقة" الذي تم إطلاق النسخة الثانية منه بسجن محافظة الطائف؛ لإعادة تأهيل الموقوفين في قضايا تعاطي المخدرات، من خلال برنامج خاص يمتد لستة أشهر، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تشمل دورات وورشاً تدريبية ومحاضرات تهدف للعلاج السلوكي وزرع الثقة في نفس النزيل؛ لتصحيح قناعاته وتحفيز روح التفاؤل لديه ونظرته الإيجابية للحياة، وبناء مستقبلٍ يحقق له الحياة الكريمة والهانئة.

جاء ذلك لدى استقبال محافظ الطائف بمكتبه بالمحافظة مديرَ السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش، وعدداً من مساعدي مدير سجون المنطقة.

وكان "الدويش" قد قام بجولة تفقدية على سجون محافظة الطائف، شملت إدارة السجن العام، وسجن النساء، وإدارة الإبعاد، كما تفقّد الأعمال الإنشائية القائمة في إصلاحية الطائف، والتي ينتظر إن شاء الله تدشينها خلال العام المقبل؛ لتمثل إضافة تطويرية لبيئة العمل الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء والنزيلات من كل الجوانب، ووفق أحدث ما توصلت إليه المؤسسات الإصلاحية العالمية في هذا المجال.

وأعرب "الدويش" عن شكره وتقديره لمحافظ الطائف على متابعته لسجون المحافظة.

وخضع مدير سجون المنطقة للتفتيش أثناء عبوره من بوابة الأجنحة بسجن الطائف، متقيداً بأنظمة التفتيش الأمنية.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
09:07 AM

مدير سجون مكة يخضع للتفتيش بسجن الطائف و"الميموني" معجب بـ"إشراقة"

المحافظ استقبل "الدويش" وأشاد بمبادرات إعادة تأهيل المحكومين بعقوبات الحبس

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عبدالله الراجحي - جدة
12
23,130

أشاد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بما تشهده الإصلاحيات في سجون المنطقة، مبدياً إعجابه بالمبادرات التي تنفذها مديريات السجون لإعادة تأهيل المحكومين بعقوبات الحبس، ومنها برنامج "إشراقة" الذي تم إطلاق النسخة الثانية منه بسجن محافظة الطائف؛ لإعادة تأهيل الموقوفين في قضايا تعاطي المخدرات، من خلال برنامج خاص يمتد لستة أشهر، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تشمل دورات وورشاً تدريبية ومحاضرات تهدف للعلاج السلوكي وزرع الثقة في نفس النزيل؛ لتصحيح قناعاته وتحفيز روح التفاؤل لديه ونظرته الإيجابية للحياة، وبناء مستقبلٍ يحقق له الحياة الكريمة والهانئة.

جاء ذلك لدى استقبال محافظ الطائف بمكتبه بالمحافظة مديرَ السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش، وعدداً من مساعدي مدير سجون المنطقة.

وكان "الدويش" قد قام بجولة تفقدية على سجون محافظة الطائف، شملت إدارة السجن العام، وسجن النساء، وإدارة الإبعاد، كما تفقّد الأعمال الإنشائية القائمة في إصلاحية الطائف، والتي ينتظر إن شاء الله تدشينها خلال العام المقبل؛ لتمثل إضافة تطويرية لبيئة العمل الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء والنزيلات من كل الجوانب، ووفق أحدث ما توصلت إليه المؤسسات الإصلاحية العالمية في هذا المجال.

وأعرب "الدويش" عن شكره وتقديره لمحافظ الطائف على متابعته لسجون المحافظة.

وخضع مدير سجون المنطقة للتفتيش أثناء عبوره من بوابة الأجنحة بسجن الطائف، متقيداً بأنظمة التفتيش الأمنية.

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