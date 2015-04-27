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قبل اللقاء المرتقب.. وسم "#محمد_بن_سلمان_علي_السعوديه" يتصدر الترند

بأكثر من 6 آلاف تغريدة بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية المملكة 2030م

صعد وسم "#محمد_بن_سلمان_علي_السعوديه" إلى قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متصدرًا الترند بأكثر من 6 آلاف تغريدة؛ وذلك قبل ساعات قليلة من بدء اللقاء المرتقب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وتفصيلًا، يعرض التلفزيون السعودي، وعدد من القنوات الإخبارية العربية عند الساعة 11 من مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة خاصة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود؛ وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل اللقاء المرتقب.. وسم "#محمد_بن_سلمان_علي_السعوديه" يتصدر الترند
سبق

صعد وسم "#محمد_بن_سلمان_علي_السعوديه" إلى قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متصدرًا الترند بأكثر من 6 آلاف تغريدة؛ وذلك قبل ساعات قليلة من بدء اللقاء المرتقب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وتفصيلًا، يعرض التلفزيون السعودي، وعدد من القنوات الإخبارية العربية عند الساعة 11 من مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة خاصة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود؛ وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
09:48 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:16 PM

قبل اللقاء المرتقب.. وسم "#محمد_بن_سلمان_علي_السعوديه" يتصدر الترند

بأكثر من 6 آلاف تغريدة بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية المملكة 2030م

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
1,718

صعد وسم "#محمد_بن_سلمان_علي_السعوديه" إلى قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متصدرًا الترند بأكثر من 6 آلاف تغريدة؛ وذلك قبل ساعات قليلة من بدء اللقاء المرتقب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وتفصيلًا، يعرض التلفزيون السعودي، وعدد من القنوات الإخبارية العربية عند الساعة 11 من مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة خاصة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود؛ وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م.

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