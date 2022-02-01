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ضربه على وجهة بسلسلة حديد لفها على يده.. جدة تشهد تنفيذ شرع الله في فلسطيني قتل مواطناً

"الداخلية": استخدم أيضاً مفتاح عجل سيارة.. التنفيذ كان قد تأجّل حتى بلوغ القاصرين من ورثة القتيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة "فلسطيني" في محافظة جدة كان قد أقدم على قتل مواطن -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / هيثم صبح محمد الهسي -فلسطيني الجنسية- على قتل/ عيدان بن محمد ابن حسن الزهراني -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحُكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأًيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ هيثم صبح محمد الهسي، اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وزارة الداخلية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضربه على وجهة بسلسلة حديد لفها على يده.. جدة تشهد تنفيذ شرع الله في فلسطيني قتل مواطناً
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة "فلسطيني" في محافظة جدة كان قد أقدم على قتل مواطن -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / هيثم صبح محمد الهسي -فلسطيني الجنسية- على قتل/ عيدان بن محمد ابن حسن الزهراني -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحُكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأًيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ هيثم صبح محمد الهسي، اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:39 PM

ضربه على وجهة بسلسلة حديد لفها على يده.. جدة تشهد تنفيذ شرع الله في فلسطيني قتل مواطناً

"الداخلية": استخدم أيضاً مفتاح عجل سيارة.. التنفيذ كان قد تأجّل حتى بلوغ القاصرين من ورثة القتيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
10
23,657

نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة "فلسطيني" في محافظة جدة كان قد أقدم على قتل مواطن -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / هيثم صبح محمد الهسي -فلسطيني الجنسية- على قتل/ عيدان بن محمد ابن حسن الزهراني -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحُكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأًيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ هيثم صبح محمد الهسي، اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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