حالة ماطرة تواعد الباحة و4 من محافظاتها

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، متوقعاً -بمشيئة الله- حالة أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.