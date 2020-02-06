النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مديرة تطوير كرة القدم للسيدات في فيفا تلتقي السعوديات في الرياض

بتنظيم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة

ينظّم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، دورة تطوير كرة القدم للسيدات على الملعب الرئيسي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض، بمشاركة المدربة السويسرية ماي كروز بلانكو، مديرة تطوير كرة القدم للسيدات في الاتحاد الدولي فيفا.

وتهدف الدورة لإكساب المشاركات العديدَ من المعارف الرياضية، وكيفية تطور كرة القدم النسائية ونشأتها، وتقديم تحليل منطقي بالإمكانيات فيما يتعلق بالاستثمار والمسابقات ومشاركة المشجعين، وزيادة الاهتمام العام والفرص التجارية، وفهم دور المرأة في كرة القدم وتأثيرها في تطور الرياضة في حدود المنظمات، وكيفية تطوير الدوريات والأندية واللاعبات، ودور الفيفا تجاه كرة القدم النسائية.

وتقام الدورة على مدى 4 أيام مقسّمة بين: المحاضرات الفنية التي تشمل دور الفيفا والهيئات والاتحادات والأعضاء في كرة القدم النسائية، يتلوها التطبيق العملي على كل محاور الدورة.

يذكر أن المعهد سبق أن نظم دورة مماثلة بالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم، بمشاركة 34 متدربة.

كرة القدم للسيدات ماي كروز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مديرة تطوير كرة القدم للسيدات في فيفا تلتقي السعوديات في الرياض
سبق

ينظّم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، دورة تطوير كرة القدم للسيدات على الملعب الرئيسي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض، بمشاركة المدربة السويسرية ماي كروز بلانكو، مديرة تطوير كرة القدم للسيدات في الاتحاد الدولي فيفا.

وتهدف الدورة لإكساب المشاركات العديدَ من المعارف الرياضية، وكيفية تطور كرة القدم النسائية ونشأتها، وتقديم تحليل منطقي بالإمكانيات فيما يتعلق بالاستثمار والمسابقات ومشاركة المشجعين، وزيادة الاهتمام العام والفرص التجارية، وفهم دور المرأة في كرة القدم وتأثيرها في تطور الرياضة في حدود المنظمات، وكيفية تطوير الدوريات والأندية واللاعبات، ودور الفيفا تجاه كرة القدم النسائية.

وتقام الدورة على مدى 4 أيام مقسّمة بين: المحاضرات الفنية التي تشمل دور الفيفا والهيئات والاتحادات والأعضاء في كرة القدم النسائية، يتلوها التطبيق العملي على كل محاور الدورة.

يذكر أن المعهد سبق أن نظم دورة مماثلة بالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم، بمشاركة 34 متدربة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
05:49 PM

مديرة تطوير كرة القدم للسيدات في فيفا تلتقي السعوديات في الرياض

بتنظيم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,073

ينظّم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، دورة تطوير كرة القدم للسيدات على الملعب الرئيسي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض، بمشاركة المدربة السويسرية ماي كروز بلانكو، مديرة تطوير كرة القدم للسيدات في الاتحاد الدولي فيفا.

وتهدف الدورة لإكساب المشاركات العديدَ من المعارف الرياضية، وكيفية تطور كرة القدم النسائية ونشأتها، وتقديم تحليل منطقي بالإمكانيات فيما يتعلق بالاستثمار والمسابقات ومشاركة المشجعين، وزيادة الاهتمام العام والفرص التجارية، وفهم دور المرأة في كرة القدم وتأثيرها في تطور الرياضة في حدود المنظمات، وكيفية تطوير الدوريات والأندية واللاعبات، ودور الفيفا تجاه كرة القدم النسائية.

وتقام الدورة على مدى 4 أيام مقسّمة بين: المحاضرات الفنية التي تشمل دور الفيفا والهيئات والاتحادات والأعضاء في كرة القدم النسائية، يتلوها التطبيق العملي على كل محاور الدورة.

يذكر أن المعهد سبق أن نظم دورة مماثلة بالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم، بمشاركة 34 متدربة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,394
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,987
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,514

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة