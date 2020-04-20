إغلاق "كورونا" يضعضع الاقتصاد الإسباني.. والانكماش لن يقل عن 6.8%

درجة كبيرة من عدم التيقن تلقي بظلالها على الأوضاع

أفاد بنك إسبانيا المركزي اليوم (الاثنين)، بأن اقتصاد البلاد سينكمش ما بين 6.8 و12.4 بالمئة هذا العام؛ بناء على ما إذا كان الإغلاق الشامل المفروض بسبب فيروس كورونا منذ منتصف مارس (آذار)، سيستمر ثمانية أسابيع أم 12 أسبوعاً.





وبين البنك أن الاضطراب الذي يعاني منه الاقتصاد الإسباني، شأنه شأن اقتصادات أخرى، بالغ الشدة، لكن درجة كبيرة من عدم التيقن مازالت تلقي بظلالها على الأوضاع، وفقاً لـ"رويترز".

وتوقع أن يبدأ التحسن في النصف الثاني من العام، مشيراً إلى تعاف ملحوظ في 2021، مع نمو متوقع أن يدور بين 5.5 و8.5 بالمئة.