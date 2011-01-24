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المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت: أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها وزّعت أكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا، أعطت منها 20.5 مليون جرعة حتى صباح السبت، وفق روسيا اليوم.

وأوضحت المراكز أنها توزع نوعيْن من اللقاح هما "مودرنا" و"فايزر-بيونتيك"، مضيفة أن أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية.

وذكرت المراكز الأمريكية أنها حصنت 2.4 مليون فرد ضدّ المرض بمنشآت رعاية المسنين.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 191799 إصابة جديدة و3895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 24.704.417 إصابة، فيما بلغت الوفيات 412592.

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المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا
سبق

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها وزّعت أكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا، أعطت منها 20.5 مليون جرعة حتى صباح السبت، وفق روسيا اليوم.

وأوضحت المراكز أنها توزع نوعيْن من اللقاح هما "مودرنا" و"فايزر-بيونتيك"، مضيفة أن أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية.

وذكرت المراكز الأمريكية أنها حصنت 2.4 مليون فرد ضدّ المرض بمنشآت رعاية المسنين.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 191799 إصابة جديدة و3895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 24.704.417 إصابة، فيما بلغت الوفيات 412592.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
08:54 AM

المراكز الأمريكية: توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت: أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها وزّعت أكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا، أعطت منها 20.5 مليون جرعة حتى صباح السبت، وفق روسيا اليوم.

وأوضحت المراكز أنها توزع نوعيْن من اللقاح هما "مودرنا" و"فايزر-بيونتيك"، مضيفة أن أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية.

وذكرت المراكز الأمريكية أنها حصنت 2.4 مليون فرد ضدّ المرض بمنشآت رعاية المسنين.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 191799 إصابة جديدة و3895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 24.704.417 إصابة، فيما بلغت الوفيات 412592.

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