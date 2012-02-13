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"الصندوق العقاري": أكثر من 107 آلاف مستفيد من برنامج ضمانات التمويل حتى نهاية 2021

يهدف إلى تعزيز فرص تملك المستفيد المسكن الملائم.. للوصول إلى تملك 70 % من المواطنين

سجّل برنامج ضمانات الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية، استفادة أكثر من 107 آلاف مستفيد للحصول على القرض العقاري المدعُوم مُنذ انطلاقته حتى نهاية 2021م.

يأتي البرنامج لمواءمة مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، للوصول إلى تملك 70 % من المواطنين منازلهم نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكلٍ مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص تملك المستفيد المسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعُومة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن برنامج ضمانات الذي انطلق عام 2017، جاء لإيجاد حلول تمويلية لمستحقي الدعم السكني المستبعد قبولهم ائتمانياً لدى الجهات التمويلية، مبيناً أن إجمالي المستفيدين من "ضمانات" بلغ 107.688 مستفيداً بما يعادل 18% من إجمالي 600 ألف مستفيد استفادوا من الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة لبرنامج القرض العقاري المدعُوم منذ انطلاقته حتى نهاية 2021م.

وأضاف ابن ماضي، أن البرنامج يُقدم تسهيلات للمستفيدين غير المقبولين ائتمانياً لدى الجهات التمويلية لأسباب تتعلق بتدني الدخل الشهري أو لا يملكون دخولاً شهرية ثابتة بسبب الحالة الوظيفية أو العمل في القطاع الخاص، وذلك وفق إجراءات وضوابط محددة تمكّن المستفيد من الحصول على الدعم السكني مما انعكس إيجاباً على تسريع وتيرة تملك المواطنين مساكنهم.

وبيّن الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أن تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة أسهم في نجاح البرامج والمبادرات الداعمة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن الصندوق يجري العمل حالياً على تحويل برنامج ضمانات إلى شركة برأس مال 18 مليار ريال.

وأوضح أن "الصندوق العقاري" يحرص على تعزيز فرص حصول مستفيدي "سكني" على "القرض المدعُوم"، من خلال البرامج والمبادرات والممكنات التي تتيح عديداً من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة، مؤكداً استمرارية "القرض المدعُوم" وإيداع الدعم الشهري، تحقيقاً لتنمية عمرانية متوازنة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم قرضاً بقيمة 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية متنوعة، منها (البناء الذاتي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء)، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة، كما قدم أكثر من 33.5 مليار ريال كدعم شهري لأكثر من 600 ألف مستفيد خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية 2021.

صندوق التنمية العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق العقاري": أكثر من 107 آلاف مستفيد من برنامج ضمانات التمويل حتى نهاية 2021
سبق

سجّل برنامج ضمانات الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية، استفادة أكثر من 107 آلاف مستفيد للحصول على القرض العقاري المدعُوم مُنذ انطلاقته حتى نهاية 2021م.

يأتي البرنامج لمواءمة مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، للوصول إلى تملك 70 % من المواطنين منازلهم نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكلٍ مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص تملك المستفيد المسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعُومة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن برنامج ضمانات الذي انطلق عام 2017، جاء لإيجاد حلول تمويلية لمستحقي الدعم السكني المستبعد قبولهم ائتمانياً لدى الجهات التمويلية، مبيناً أن إجمالي المستفيدين من "ضمانات" بلغ 107.688 مستفيداً بما يعادل 18% من إجمالي 600 ألف مستفيد استفادوا من الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة لبرنامج القرض العقاري المدعُوم منذ انطلاقته حتى نهاية 2021م.

وأضاف ابن ماضي، أن البرنامج يُقدم تسهيلات للمستفيدين غير المقبولين ائتمانياً لدى الجهات التمويلية لأسباب تتعلق بتدني الدخل الشهري أو لا يملكون دخولاً شهرية ثابتة بسبب الحالة الوظيفية أو العمل في القطاع الخاص، وذلك وفق إجراءات وضوابط محددة تمكّن المستفيد من الحصول على الدعم السكني مما انعكس إيجاباً على تسريع وتيرة تملك المواطنين مساكنهم.

وبيّن الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أن تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة أسهم في نجاح البرامج والمبادرات الداعمة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن الصندوق يجري العمل حالياً على تحويل برنامج ضمانات إلى شركة برأس مال 18 مليار ريال.

وأوضح أن "الصندوق العقاري" يحرص على تعزيز فرص حصول مستفيدي "سكني" على "القرض المدعُوم"، من خلال البرامج والمبادرات والممكنات التي تتيح عديداً من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة، مؤكداً استمرارية "القرض المدعُوم" وإيداع الدعم الشهري، تحقيقاً لتنمية عمرانية متوازنة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم قرضاً بقيمة 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية متنوعة، منها (البناء الذاتي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء)، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة، كما قدم أكثر من 33.5 مليار ريال كدعم شهري لأكثر من 600 ألف مستفيد خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية 2021.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
10:10 AM

"الصندوق العقاري": أكثر من 107 آلاف مستفيد من برنامج ضمانات التمويل حتى نهاية 2021

يهدف إلى تعزيز فرص تملك المستفيد المسكن الملائم.. للوصول إلى تملك 70 % من المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل برنامج ضمانات الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية، استفادة أكثر من 107 آلاف مستفيد للحصول على القرض العقاري المدعُوم مُنذ انطلاقته حتى نهاية 2021م.

يأتي البرنامج لمواءمة مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، للوصول إلى تملك 70 % من المواطنين منازلهم نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكلٍ مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص تملك المستفيد المسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعُومة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن برنامج ضمانات الذي انطلق عام 2017، جاء لإيجاد حلول تمويلية لمستحقي الدعم السكني المستبعد قبولهم ائتمانياً لدى الجهات التمويلية، مبيناً أن إجمالي المستفيدين من "ضمانات" بلغ 107.688 مستفيداً بما يعادل 18% من إجمالي 600 ألف مستفيد استفادوا من الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة لبرنامج القرض العقاري المدعُوم منذ انطلاقته حتى نهاية 2021م.

وأضاف ابن ماضي، أن البرنامج يُقدم تسهيلات للمستفيدين غير المقبولين ائتمانياً لدى الجهات التمويلية لأسباب تتعلق بتدني الدخل الشهري أو لا يملكون دخولاً شهرية ثابتة بسبب الحالة الوظيفية أو العمل في القطاع الخاص، وذلك وفق إجراءات وضوابط محددة تمكّن المستفيد من الحصول على الدعم السكني مما انعكس إيجاباً على تسريع وتيرة تملك المواطنين مساكنهم.

وبيّن الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أن تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة أسهم في نجاح البرامج والمبادرات الداعمة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن الصندوق يجري العمل حالياً على تحويل برنامج ضمانات إلى شركة برأس مال 18 مليار ريال.

وأوضح أن "الصندوق العقاري" يحرص على تعزيز فرص حصول مستفيدي "سكني" على "القرض المدعُوم"، من خلال البرامج والمبادرات والممكنات التي تتيح عديداً من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة، مؤكداً استمرارية "القرض المدعُوم" وإيداع الدعم الشهري، تحقيقاً لتنمية عمرانية متوازنة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم قرضاً بقيمة 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية متنوعة، منها (البناء الذاتي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء)، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة، كما قدم أكثر من 33.5 مليار ريال كدعم شهري لأكثر من 600 ألف مستفيد خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية 2021.

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