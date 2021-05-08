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بعد هدفيه في مرمى الشباب .. "قوميز" الهلال في قمة الهدافين

تمكن من تسجيل 100 هدف في كل المسابقات

بعد إحراز مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي قوميز، هدفين في شباك الشباب، خلال مباراة مؤجلة عن الجولة الـ26 من دوري المحترفين، بات الفرنسي أول لاعب أجنبي، يتمكن من تسجيل 100 هدف مع الهلال، في كل المسابقات.

وبلغ "قوميز" المباراة رقم 126 مع الهلال، كما تربع على صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفاً حتى الآن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد هدفيه في مرمى الشباب .. "قوميز" الهلال في قمة الهدافين
سبق

بعد إحراز مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي قوميز، هدفين في شباك الشباب، خلال مباراة مؤجلة عن الجولة الـ26 من دوري المحترفين، بات الفرنسي أول لاعب أجنبي، يتمكن من تسجيل 100 هدف مع الهلال، في كل المسابقات.

وبلغ "قوميز" المباراة رقم 126 مع الهلال، كما تربع على صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفاً حتى الآن.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
12:40 AM

بعد هدفيه في مرمى الشباب .. "قوميز" الهلال في قمة الهدافين

تمكن من تسجيل 100 هدف في كل المسابقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد إحراز مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي قوميز، هدفين في شباك الشباب، خلال مباراة مؤجلة عن الجولة الـ26 من دوري المحترفين، بات الفرنسي أول لاعب أجنبي، يتمكن من تسجيل 100 هدف مع الهلال، في كل المسابقات.

وبلغ "قوميز" المباراة رقم 126 مع الهلال، كما تربع على صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفاً حتى الآن.

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