النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجناح السعودي للرياض 2030 يستقبل الوفود الآسيوية .. وسط حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء

"الفيصل" اجتمع برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف الرياض 2030 بالشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وبحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير عام ملف الرياض 2030 الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في ركن الضيافة بالجناح السعودي الخاص بملف الرياض 2030 في العاصمة العمانية مسقط الذي افتتح صباح أمس والذي يحكي مشروع الرياض لاستضافة الحدث الآسيوي الأهم، وعرض بعض من مشروعات البنى التحتية التي ستساعد في جعل الدورة الآسيوية 2030 هي الأجمل والأكثر تطورًا في تاريخ الأسياد.

وشهد الجناح السعودي حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء وممثلي اللجان الأولمبية الخليجية والعربية والآسيوية للاطلاع على آخر استعدادات ملف الرياض وجاهزيته حيث أبدى الوفود والزوار إعجابهم بمحتويات الجناح، وطريقة عرض الملف المقدم.

من جهة أخرى يشارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ظهر غدٍ الثلاثاء في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم، حيث سيقدّم تقرير اللجنة عن الفترة الماضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الجناح السعودي للرياض 2030 يستقبل الوفود الآسيوية .. وسط حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء
سبق

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف الرياض 2030 بالشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وبحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير عام ملف الرياض 2030 الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في ركن الضيافة بالجناح السعودي الخاص بملف الرياض 2030 في العاصمة العمانية مسقط الذي افتتح صباح أمس والذي يحكي مشروع الرياض لاستضافة الحدث الآسيوي الأهم، وعرض بعض من مشروعات البنى التحتية التي ستساعد في جعل الدورة الآسيوية 2030 هي الأجمل والأكثر تطورًا في تاريخ الأسياد.

وشهد الجناح السعودي حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء وممثلي اللجان الأولمبية الخليجية والعربية والآسيوية للاطلاع على آخر استعدادات ملف الرياض وجاهزيته حيث أبدى الوفود والزوار إعجابهم بمحتويات الجناح، وطريقة عرض الملف المقدم.

من جهة أخرى يشارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ظهر غدٍ الثلاثاء في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم، حيث سيقدّم تقرير اللجنة عن الفترة الماضية.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
11:20 PM

الجناح السعودي للرياض 2030 يستقبل الوفود الآسيوية .. وسط حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء

"الفيصل" اجتمع برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
360

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف الرياض 2030 بالشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وبحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير عام ملف الرياض 2030 الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في ركن الضيافة بالجناح السعودي الخاص بملف الرياض 2030 في العاصمة العمانية مسقط الذي افتتح صباح أمس والذي يحكي مشروع الرياض لاستضافة الحدث الآسيوي الأهم، وعرض بعض من مشروعات البنى التحتية التي ستساعد في جعل الدورة الآسيوية 2030 هي الأجمل والأكثر تطورًا في تاريخ الأسياد.

وشهد الجناح السعودي حضور رفيع المستوى من وزراء وسفراء وممثلي اللجان الأولمبية الخليجية والعربية والآسيوية للاطلاع على آخر استعدادات ملف الرياض وجاهزيته حيث أبدى الوفود والزوار إعجابهم بمحتويات الجناح، وطريقة عرض الملف المقدم.

من جهة أخرى يشارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ظهر غدٍ الثلاثاء في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم، حيث سيقدّم تقرير اللجنة عن الفترة الماضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,588
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,556
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,536
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,034

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة