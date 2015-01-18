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"فهد بن خالد" يكشف في مؤتمر صحفي تفاصيل "سلطان العالمي للجواد العربي"

يوضح الاستعدادات للمهرجان وعدد الخيل والملاك المشاركين في الحدث الدولي

يعقد الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي مؤتمرًا صحفيًاً غدًا الأربعاء في فندق الفورسيزون "قاعة لندن" عند الساعة الثامنة مساءً، ويلقى الضوء خلال المؤتمر على أبرز الأحداث التي ستشهدها النسخة التاسعة من المهرجان والمقرر إقامتها من ٢٥ إلى ٢٩ يناير الجاري.

ويكشف خلال المؤتمر الاستعدادات للمهرجان العالمي، وعدد الخيل والملاك المشاركين في الحدث العالمي، والذي سيشهد مطلعه إقامة تسعة أشواط لسباقات السرعة للخيل العربية في مقدمتها كأس الأمير سلطان العالمي، وكأس إسطبلات الخالدية الدولي، وذلك في يوم الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢م، إضافة لعروض جمال الخيل العربية الأصيلة (تايتل شو) والمقرر إقامتها يوم الخميس ٢٧ يناير على مدار ٣ أيام، وتستقطب بطولة عروض جمال الخيل عددًا كبيرًا من خيول الجمال العالمية.

وتُجرى على هامش مؤتمر الغد قرعة كأس الأمير سلطان لسباقات الخيل العربية، المصنف من الفئة الأولى للخيول التي تحمل تصنيف ١٠٠وما فوق، والذي يُقام على مسافة ١٨٠٠ متر على المضمار الرملي، وبجائزة مالية تبلغ مليونًا ونصف المليون دولار أمريكي، وكذلك قرعة كأس إسطبلات الخالدية لسباقات الخيل العربية المصنف من الفئة الثالثة، ويُقام على مسافة ١٦٠٠ متر على المضمار الرملي، وتبلغ جائزته ٥٠٠ ألف دولار، ويشهد السباقان مشاركة أقوى الخيول العربية من السعودية والإمارات وقطر وعمان، بدرجات تصنيف مرتفعة عالميًا.

ويعد مهرجان الأمير سلطان من أهم البطولات على المستوى العالمي التي تهتم بالخيل العربية الأصيلة، حيث تفخر المملكة العربية السعودية بأنها هي الدولة العربية الوحيدة التي تحظى بتنظيم هذا المهرجان، ويحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وبمتابعة واهتمام الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان العالمي.

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"فهد بن خالد" يكشف في مؤتمر صحفي تفاصيل "سلطان العالمي للجواد العربي"
سبق

يعقد الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي مؤتمرًا صحفيًاً غدًا الأربعاء في فندق الفورسيزون "قاعة لندن" عند الساعة الثامنة مساءً، ويلقى الضوء خلال المؤتمر على أبرز الأحداث التي ستشهدها النسخة التاسعة من المهرجان والمقرر إقامتها من ٢٥ إلى ٢٩ يناير الجاري.

ويكشف خلال المؤتمر الاستعدادات للمهرجان العالمي، وعدد الخيل والملاك المشاركين في الحدث العالمي، والذي سيشهد مطلعه إقامة تسعة أشواط لسباقات السرعة للخيل العربية في مقدمتها كأس الأمير سلطان العالمي، وكأس إسطبلات الخالدية الدولي، وذلك في يوم الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢م، إضافة لعروض جمال الخيل العربية الأصيلة (تايتل شو) والمقرر إقامتها يوم الخميس ٢٧ يناير على مدار ٣ أيام، وتستقطب بطولة عروض جمال الخيل عددًا كبيرًا من خيول الجمال العالمية.

وتُجرى على هامش مؤتمر الغد قرعة كأس الأمير سلطان لسباقات الخيل العربية، المصنف من الفئة الأولى للخيول التي تحمل تصنيف ١٠٠وما فوق، والذي يُقام على مسافة ١٨٠٠ متر على المضمار الرملي، وبجائزة مالية تبلغ مليونًا ونصف المليون دولار أمريكي، وكذلك قرعة كأس إسطبلات الخالدية لسباقات الخيل العربية المصنف من الفئة الثالثة، ويُقام على مسافة ١٦٠٠ متر على المضمار الرملي، وتبلغ جائزته ٥٠٠ ألف دولار، ويشهد السباقان مشاركة أقوى الخيول العربية من السعودية والإمارات وقطر وعمان، بدرجات تصنيف مرتفعة عالميًا.

ويعد مهرجان الأمير سلطان من أهم البطولات على المستوى العالمي التي تهتم بالخيل العربية الأصيلة، حيث تفخر المملكة العربية السعودية بأنها هي الدولة العربية الوحيدة التي تحظى بتنظيم هذا المهرجان، ويحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وبمتابعة واهتمام الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان العالمي.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:35 PM

"فهد بن خالد" يكشف في مؤتمر صحفي تفاصيل "سلطان العالمي للجواد العربي"

يوضح الاستعدادات للمهرجان وعدد الخيل والملاك المشاركين في الحدث الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي مؤتمرًا صحفيًاً غدًا الأربعاء في فندق الفورسيزون "قاعة لندن" عند الساعة الثامنة مساءً، ويلقى الضوء خلال المؤتمر على أبرز الأحداث التي ستشهدها النسخة التاسعة من المهرجان والمقرر إقامتها من ٢٥ إلى ٢٩ يناير الجاري.

ويكشف خلال المؤتمر الاستعدادات للمهرجان العالمي، وعدد الخيل والملاك المشاركين في الحدث العالمي، والذي سيشهد مطلعه إقامة تسعة أشواط لسباقات السرعة للخيل العربية في مقدمتها كأس الأمير سلطان العالمي، وكأس إسطبلات الخالدية الدولي، وذلك في يوم الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢م، إضافة لعروض جمال الخيل العربية الأصيلة (تايتل شو) والمقرر إقامتها يوم الخميس ٢٧ يناير على مدار ٣ أيام، وتستقطب بطولة عروض جمال الخيل عددًا كبيرًا من خيول الجمال العالمية.

وتُجرى على هامش مؤتمر الغد قرعة كأس الأمير سلطان لسباقات الخيل العربية، المصنف من الفئة الأولى للخيول التي تحمل تصنيف ١٠٠وما فوق، والذي يُقام على مسافة ١٨٠٠ متر على المضمار الرملي، وبجائزة مالية تبلغ مليونًا ونصف المليون دولار أمريكي، وكذلك قرعة كأس إسطبلات الخالدية لسباقات الخيل العربية المصنف من الفئة الثالثة، ويُقام على مسافة ١٦٠٠ متر على المضمار الرملي، وتبلغ جائزته ٥٠٠ ألف دولار، ويشهد السباقان مشاركة أقوى الخيول العربية من السعودية والإمارات وقطر وعمان، بدرجات تصنيف مرتفعة عالميًا.

ويعد مهرجان الأمير سلطان من أهم البطولات على المستوى العالمي التي تهتم بالخيل العربية الأصيلة، حيث تفخر المملكة العربية السعودية بأنها هي الدولة العربية الوحيدة التي تحظى بتنظيم هذا المهرجان، ويحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وبمتابعة واهتمام الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان العالمي.

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