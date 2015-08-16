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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان اتصالين هاتفيين من ملك المغرب

هنأهما بعيد الأضحى المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين جلالته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان اتصالين هاتفيين من ملك المغرب
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين جلالته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
11:14 PM

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان اتصالين هاتفيين من ملك المغرب

هنأهما بعيد الأضحى المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين جلالته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

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