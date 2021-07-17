‫أعلن اتحاد الغرف السعودية عبر حسابه في تويتر تفاصيل تعميم السماح للأنشطة التجارية والاقتصادية بمزاولة أعمالها خلال أوقات الصلوات. وقال الاتحاد: "‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات ‫كورونا، وتلافيًا للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات، فقد وجّه ‫اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يُمكِّن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات".

تعرَّف على تفاصيل السماح للمحال بالعمل أوقات الصلوات.. تنظيم لتمكين العاملين من أداء الصلاة عبدالله البرقاوي سبق 2021-07-17 ‫أعلن اتحاد الغرف السعودية عبر حسابه في تويتر تفاصيل تعميم السماح للأنشطة التجارية والاقتصادية بمزاولة أعمالها خلال أوقات الصلوات.



وقال الاتحاد: "‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات ‫كورونا، وتلافيًا للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات، فقد وجّه ‫اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يُمكِّن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات".

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 12:39 AM

اخر تعديل 17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 01:11 AM

تعرَّف على تفاصيل السماح للمحال بالعمل أوقات الصلوات.. تنظيم لتمكين العاملين من أداء الصلاة





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‫أعلن اتحاد الغرف السعودية عبر حسابه في تويتر تفاصيل تعميم السماح للأنشطة التجارية والاقتصادية بمزاولة أعمالها خلال أوقات الصلوات.



وقال الاتحاد: "‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات ‫كورونا، وتلافيًا للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات، فقد وجّه ‫اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يُمكِّن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات".