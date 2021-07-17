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تعرَّف على تفاصيل السماح للمحال بالعمل أوقات الصلوات.. تنظيم لتمكين العاملين من أداء الصلاة

‫أعلن اتحاد الغرف السعودية عبر حسابه في تويتر تفاصيل تعميم السماح للأنشطة التجارية والاقتصادية بمزاولة أعمالها خلال أوقات الصلوات.

وقال الاتحاد: "‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات ‫كورونا، وتلافيًا للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات، فقد وجّه ‫اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يُمكِّن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات".

اتحاد الغرف السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على تفاصيل السماح للمحال بالعمل أوقات الصلوات.. تنظيم لتمكين العاملين من أداء الصلاة
سبق

‫أعلن اتحاد الغرف السعودية عبر حسابه في تويتر تفاصيل تعميم السماح للأنشطة التجارية والاقتصادية بمزاولة أعمالها خلال أوقات الصلوات.

وقال الاتحاد: "‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات ‫كورونا، وتلافيًا للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات، فقد وجّه ‫اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يُمكِّن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات".

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
12:39 AM
اخر تعديل
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:11 AM

تعرَّف على تفاصيل السماح للمحال بالعمل أوقات الصلوات.. تنظيم لتمكين العاملين من أداء الصلاة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
3,847

‫أعلن اتحاد الغرف السعودية عبر حسابه في تويتر تفاصيل تعميم السماح للأنشطة التجارية والاقتصادية بمزاولة أعمالها خلال أوقات الصلوات.

وقال الاتحاد: "‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات ‫كورونا، وتلافيًا للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات، فقد وجّه ‫اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يُمكِّن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات".

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