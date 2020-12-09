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تقدُّم طلاب المملكة في اختبارات "التيمز" الدولي لعام 2019م

"الحميدان": ما حققه طلابنا تأكيد لمكانة وريادة السعودية

عبَّر عدنان الحميدان، رئيس جامعة جدة، عن بالغ سعادته وغبطته بما تحقق للمملكة من إنجاز عالمي بمناسبة تقدُّم طلاب السعودية في اختبارات "التيمز" الدولي لعام 2019م في جميع المؤشرات الأساسية، مقارنة بعام 2015م، وحصولها على مركز متقدم بين دول مجموعة العشرين.

وقال "الحميدان": "هذا الإنجاز يُعتبر تتويجًا لمكانة السعودية العالمية، ودورها الريادي المتنامي في المجالات كافة".

وأضاف: "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله -عز وجل-، ثم دعم القيادة الرشيدة التي جعلت من الاهتمام والارتقاء بالإنسان السعودي المرتكز الأساس لكل خططها وأهدافها التنموية، وفي كل الظروف والأحوال، إلى جانب حرص الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم على تحقيق مثل هذا المستوى من التميز والإنجاز".

ورفع "الحميدان" بهذه المناسبة -باسمه وباسم منسوبي جامعة جدة- التهنئة لوزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، وقيادات الوزارة، والمشرفين، على تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل التميز والإنجازات المتتالية للوطن وأبنائه، وفي ظل الرؤية الطموحة التي تستهدف رخاء وتقدُّم البلاد، وبناء قادة جيل المستقبل.

رئيس جامعة جدة عدنان الحميدان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقدُّم طلاب المملكة في اختبارات "التيمز" الدولي لعام 2019م
سبق

عبَّر عدنان الحميدان، رئيس جامعة جدة، عن بالغ سعادته وغبطته بما تحقق للمملكة من إنجاز عالمي بمناسبة تقدُّم طلاب السعودية في اختبارات "التيمز" الدولي لعام 2019م في جميع المؤشرات الأساسية، مقارنة بعام 2015م، وحصولها على مركز متقدم بين دول مجموعة العشرين.

وقال "الحميدان": "هذا الإنجاز يُعتبر تتويجًا لمكانة السعودية العالمية، ودورها الريادي المتنامي في المجالات كافة".

وأضاف: "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله -عز وجل-، ثم دعم القيادة الرشيدة التي جعلت من الاهتمام والارتقاء بالإنسان السعودي المرتكز الأساس لكل خططها وأهدافها التنموية، وفي كل الظروف والأحوال، إلى جانب حرص الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم على تحقيق مثل هذا المستوى من التميز والإنجاز".

ورفع "الحميدان" بهذه المناسبة -باسمه وباسم منسوبي جامعة جدة- التهنئة لوزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، وقيادات الوزارة، والمشرفين، على تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل التميز والإنجازات المتتالية للوطن وأبنائه، وفي ظل الرؤية الطموحة التي تستهدف رخاء وتقدُّم البلاد، وبناء قادة جيل المستقبل.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
08:56 PM

تقدُّم طلاب المملكة في اختبارات "التيمز" الدولي لعام 2019م

"الحميدان": ما حققه طلابنا تأكيد لمكانة وريادة السعودية

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عبدالله الراجحي - جدة
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عبَّر عدنان الحميدان، رئيس جامعة جدة، عن بالغ سعادته وغبطته بما تحقق للمملكة من إنجاز عالمي بمناسبة تقدُّم طلاب السعودية في اختبارات "التيمز" الدولي لعام 2019م في جميع المؤشرات الأساسية، مقارنة بعام 2015م، وحصولها على مركز متقدم بين دول مجموعة العشرين.

وقال "الحميدان": "هذا الإنجاز يُعتبر تتويجًا لمكانة السعودية العالمية، ودورها الريادي المتنامي في المجالات كافة".

وأضاف: "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله -عز وجل-، ثم دعم القيادة الرشيدة التي جعلت من الاهتمام والارتقاء بالإنسان السعودي المرتكز الأساس لكل خططها وأهدافها التنموية، وفي كل الظروف والأحوال، إلى جانب حرص الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم على تحقيق مثل هذا المستوى من التميز والإنجاز".

ورفع "الحميدان" بهذه المناسبة -باسمه وباسم منسوبي جامعة جدة- التهنئة لوزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، وقيادات الوزارة، والمشرفين، على تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل التميز والإنجازات المتتالية للوطن وأبنائه، وفي ظل الرؤية الطموحة التي تستهدف رخاء وتقدُّم البلاد، وبناء قادة جيل المستقبل.

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