التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة. وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء نبذة عن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز حول العالم، والتي بلغت حتى الآن 1.784 مشروعًا في 76 دولة بالتعاون مع 144 شريكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا. وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها، فيما نوه الشيخ حمود آل خليفة بمنجزات المركز الإنسانية والإغاثية ومساعداته التي امتدت في أنحاء العالم كافة وجسدت صورة حضارية مشرقة للمملكة العربية السعودية.

"الربيعة" يلتقي السفير البحريني بالمملكة ويناقش عدة موضوعات مشتركة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-01 التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.



وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء نبذة عن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز حول العالم، والتي بلغت حتى الآن 1.784 مشروعًا في 76 دولة بالتعاون مع 144 شريكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها، فيما نوه الشيخ حمود آل خليفة بمنجزات المركز الإنسانية والإغاثية ومساعداته التي امتدت في أنحاء العالم كافة وجسدت صورة حضارية مشرقة للمملكة العربية السعودية.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443 04:51 PM

"الربيعة" يلتقي السفير البحريني بالمملكة ويناقش عدة موضوعات مشتركة قدم نبذة عن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز حول العالم





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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.



وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء نبذة عن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز حول العالم، والتي بلغت حتى الآن 1.784 مشروعًا في 76 دولة بالتعاون مع 144 شريكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها، فيما نوه الشيخ حمود آل خليفة بمنجزات المركز الإنسانية والإغاثية ومساعداته التي امتدت في أنحاء العالم كافة وجسدت صورة حضارية مشرقة للمملكة العربية السعودية.