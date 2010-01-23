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"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة"

ومنها السيارات التي يتم عرضها بأقل من قيمتها بالكثير

حذرت البنوك السعودية من الانسياق خلف خدع عرض السلع الفارهة بأقل من قيمتها السوقية بكثير تلافياً للوقوع في فخ الاحتيال، وضرورة اعتماد استشارة المختصين في المجال حين مصادفة مثل تلك الممارسات.

وتفصيلاً فقد حذرت "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" من السيارات والموجودات الفارهة التي يتمّ عرضها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، حتى لا يقع الشخص في فخ يكون منصوباً للاحتيال عليه، وضرورة اللجوء دومًا لاستشارة خبير بمجال السلعة لتقييمها وفحصها بشكل دقيق.

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"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة"
سبق

حذرت البنوك السعودية من الانسياق خلف خدع عرض السلع الفارهة بأقل من قيمتها السوقية بكثير تلافياً للوقوع في فخ الاحتيال، وضرورة اعتماد استشارة المختصين في المجال حين مصادفة مثل تلك الممارسات.

وتفصيلاً فقد حذرت "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" من السيارات والموجودات الفارهة التي يتمّ عرضها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، حتى لا يقع الشخص في فخ يكون منصوباً للاحتيال عليه، وضرورة اللجوء دومًا لاستشارة خبير بمجال السلعة لتقييمها وفحصها بشكل دقيق.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
07:19 PM

"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة"

ومنها السيارات التي يتم عرضها بأقل من قيمتها بالكثير

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
2,018

حذرت البنوك السعودية من الانسياق خلف خدع عرض السلع الفارهة بأقل من قيمتها السوقية بكثير تلافياً للوقوع في فخ الاحتيال، وضرورة اعتماد استشارة المختصين في المجال حين مصادفة مثل تلك الممارسات.

وتفصيلاً فقد حذرت "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" من السيارات والموجودات الفارهة التي يتمّ عرضها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، حتى لا يقع الشخص في فخ يكون منصوباً للاحتيال عليه، وضرورة اللجوء دومًا لاستشارة خبير بمجال السلعة لتقييمها وفحصها بشكل دقيق.

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