ضحايا كورونا في 4 دول خلال الـ 24 ساعة.. 1803 حالات في المكسيك و859 بألمانيا

163 وفاة جديدة بالهند و48 في بلجيكا

سجّلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و163 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 10625428 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 153032 وفاة.

المكسيك

سجّلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 22339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1803 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و711283 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146174 حالة، وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا 17862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و859 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و106262 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 50642 وفاة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 حالة وفاة، إضافة إلى 2571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، في بيان لها، أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع إلى 20620 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 686827 إصابة.