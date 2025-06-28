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الأحوال المدنية والتأهيل النفسي والمرور يشاركون في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالقصيم

تقديم الاستشارات للجمهور لعلاج الإدمان والتعريف بأنظمة السلامة المرورية

شاركت أمس الأحوال المدنية في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم، التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، والتي تستمر حتى غد؛ حيث قدمت خدمات تجديد الهوية الوطنية والاستفسارات المتعلقة بها، بمقر العثيم مول في مدينة بريدة.


كما شارك مركز التأهيل النفسي بالإجابة عن الاستشارات من الجمهور الخاصة بالعلاج من الإدمان، وشارك المرور بالتعريف بأنظمة السلامة المرورية عبر مجسم تعليم القيادة.


كما قدم الجناح الخاص بمكافحة المخدرات الرسائلَ التوعوية المرئية والمكتوبة، وعرضًا للمواد المخدرة، والرد على الاستفسارات الخاصة بالتعاطي والإدمان، بالإضافة إلى إقامة نقاط أمنية بالشراكة مع القطاعات الأمنية: المرور والدوريات الأمنية والقوة الخاصة لأمن الطرق، كما وزعت العديد من النشرات التوعوية وباقات الورود للزوار.

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الأحوال المدنية والتأهيل النفسي والمرور يشاركون في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالقصيم
سبق

شاركت أمس الأحوال المدنية في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم، التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، والتي تستمر حتى غد؛ حيث قدمت خدمات تجديد الهوية الوطنية والاستفسارات المتعلقة بها، بمقر العثيم مول في مدينة بريدة.


كما شارك مركز التأهيل النفسي بالإجابة عن الاستشارات من الجمهور الخاصة بالعلاج من الإدمان، وشارك المرور بالتعريف بأنظمة السلامة المرورية عبر مجسم تعليم القيادة.


كما قدم الجناح الخاص بمكافحة المخدرات الرسائلَ التوعوية المرئية والمكتوبة، وعرضًا للمواد المخدرة، والرد على الاستفسارات الخاصة بالتعاطي والإدمان، بالإضافة إلى إقامة نقاط أمنية بالشراكة مع القطاعات الأمنية: المرور والدوريات الأمنية والقوة الخاصة لأمن الطرق، كما وزعت العديد من النشرات التوعوية وباقات الورود للزوار.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
07:51 AM

الأحوال المدنية والتأهيل النفسي والمرور يشاركون في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالقصيم

تقديم الاستشارات للجمهور لعلاج الإدمان والتعريف بأنظمة السلامة المرورية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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شاركت أمس الأحوال المدنية في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم، التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، والتي تستمر حتى غد؛ حيث قدمت خدمات تجديد الهوية الوطنية والاستفسارات المتعلقة بها، بمقر العثيم مول في مدينة بريدة.


كما شارك مركز التأهيل النفسي بالإجابة عن الاستشارات من الجمهور الخاصة بالعلاج من الإدمان، وشارك المرور بالتعريف بأنظمة السلامة المرورية عبر مجسم تعليم القيادة.


كما قدم الجناح الخاص بمكافحة المخدرات الرسائلَ التوعوية المرئية والمكتوبة، وعرضًا للمواد المخدرة، والرد على الاستفسارات الخاصة بالتعاطي والإدمان، بالإضافة إلى إقامة نقاط أمنية بالشراكة مع القطاعات الأمنية: المرور والدوريات الأمنية والقوة الخاصة لأمن الطرق، كما وزعت العديد من النشرات التوعوية وباقات الورود للزوار.

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