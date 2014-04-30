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خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع "القدية"

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عـبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مساء اليوم حفل وضع حجر الأساس لمشروع "القدية"، الوجھة الـترفيھـية والـرياضية والـثقافـية الجديدة في المملكة، التي سـيتم إنشاؤھا غـرب العاصمة السعودية الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل كان في استقباله - حفظه الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقبال الملك الأمـين الـعام للمجـلس الـتأسـيسي لمشـروع الـقديـة فـي صـندوق الاسـتثمارات الـعامـة الـدكـتور فھـد بـن عـبدالله تـونسـي، ومحافظ ضرما سلطان بن سعد السديري.

ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

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خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع "القدية"
سبق

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عـبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مساء اليوم حفل وضع حجر الأساس لمشروع "القدية"، الوجھة الـترفيھـية والـرياضية والـثقافـية الجديدة في المملكة، التي سـيتم إنشاؤھا غـرب العاصمة السعودية الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل كان في استقباله - حفظه الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقبال الملك الأمـين الـعام للمجـلس الـتأسـيسي لمشـروع الـقديـة فـي صـندوق الاسـتثمارات الـعامـة الـدكـتور فھـد بـن عـبدالله تـونسـي، ومحافظ ضرما سلطان بن سعد السديري.

ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
09:41 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:53 AM

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع "القدية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عـبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مساء اليوم حفل وضع حجر الأساس لمشروع "القدية"، الوجھة الـترفيھـية والـرياضية والـثقافـية الجديدة في المملكة، التي سـيتم إنشاؤھا غـرب العاصمة السعودية الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل كان في استقباله - حفظه الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقبال الملك الأمـين الـعام للمجـلس الـتأسـيسي لمشـروع الـقديـة فـي صـندوق الاسـتثمارات الـعامـة الـدكـتور فھـد بـن عـبدالله تـونسـي، ومحافظ ضرما سلطان بن سعد السديري.

ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

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