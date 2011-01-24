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المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من "كورونا"

وفق إحصائية لموقع مختص بمتابعة تفشي الفيروس

احتلت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من كورونا (كوفيد - 19)، وذلك وفق إحصائية لموقع (global covid-19 index) لترتيب الدول حسب مؤشر التعافي.

وجاء في الإحصائية خلال الثلاثين يوماً الماضية بالمركز الأول للتعافي نيوزلندا، وثانياً أيسلندا، يليها فيجي، ثم سنغافورة وخامساً المملكة العربية السعودية.

وسجلت دول الخليج بحسب إحصائية الموقع المرتبة السابعة لمملكة البحرين، وقطر عاشراً، والإمارات العربية في المرتبة الـ (14) ثم الكويت في المرتبة الـ (16)، والمرتبة الـ 34 لعمان.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، في مقابل حالتي وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2080 والحالات الحرجة 331 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من "كورونا"
سبق

احتلت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من كورونا (كوفيد - 19)، وذلك وفق إحصائية لموقع (global covid-19 index) لترتيب الدول حسب مؤشر التعافي.

وجاء في الإحصائية خلال الثلاثين يوماً الماضية بالمركز الأول للتعافي نيوزلندا، وثانياً أيسلندا، يليها فيجي، ثم سنغافورة وخامساً المملكة العربية السعودية.

وسجلت دول الخليج بحسب إحصائية الموقع المرتبة السابعة لمملكة البحرين، وقطر عاشراً، والإمارات العربية في المرتبة الـ (14) ثم الكويت في المرتبة الـ (16)، والمرتبة الـ 34 لعمان.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، في مقابل حالتي وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2080 والحالات الحرجة 331 حالة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
05:26 PM

المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من "كورونا"

وفق إحصائية لموقع مختص بمتابعة تفشي الفيروس

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فهد الغبيوي - الرياض
0
1,227

احتلت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من كورونا (كوفيد - 19)، وذلك وفق إحصائية لموقع (global covid-19 index) لترتيب الدول حسب مؤشر التعافي.

وجاء في الإحصائية خلال الثلاثين يوماً الماضية بالمركز الأول للتعافي نيوزلندا، وثانياً أيسلندا، يليها فيجي، ثم سنغافورة وخامساً المملكة العربية السعودية.

وسجلت دول الخليج بحسب إحصائية الموقع المرتبة السابعة لمملكة البحرين، وقطر عاشراً، والإمارات العربية في المرتبة الـ (14) ثم الكويت في المرتبة الـ (16)، والمرتبة الـ 34 لعمان.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، في مقابل حالتي وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2080 والحالات الحرجة 331 حالة.

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