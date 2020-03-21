"الشؤون البلدية" عن إغلاق المحال الساعة الـ8.. تؤكد: لم يصل لنا قرار حتى الآن

ردَّت وزارة الشؤون البلدية والقروية على استفسار "سبق" عما تم تداوله بشأن إغلاق جميع المحال التجارية يوميًّا ابتداء من الساعة الـ8 مساء حتى الـ6 صباحًا، مؤكدة أنه لم يصلها أي قرار بهذا الشأن.

وقال المدير العام للعلاقات والإعلام بالوزارة، نايف العتيبي، في رده على "سبق": "هناك لجنة عليا معنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا، وهي التي تتخذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وحتى الآن لم يصل للوزارة أي قرار بشأن إغلاق المحال التجارية من الساعة الـ8 مساء حتى الساعة الـ6 صباحًا".

ودعت الوزارة الجميع للعودة إلى حساباتها الرسمية للتحقق من صحة أية معلومات، وعدم تداول الشائعات.