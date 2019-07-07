عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران" تدعو إلى الحيطة والحذر

أمطار رعدية تتواصل حتى المساء وتصحب برياح نشطة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة سطحية على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.