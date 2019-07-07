النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران" تدعو إلى الحيطة والحذر

أمطار رعدية تتواصل حتى المساء وتصحب برياح نشطة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة سطحية على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران" تدعو إلى الحيطة والحذر
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة سطحية على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
10:53 AM

عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران" تدعو إلى الحيطة والحذر

أمطار رعدية تتواصل حتى المساء وتصحب برياح نشطة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
468

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة سطحية على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,695
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,514
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,863
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,503

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة