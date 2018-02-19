النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1928 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أولي": هدية الملك سلمان من المصاحف الشريفة لكينيا قيمة وغالية ومقدرة

قال: أفضل طريقة لنشر الدعوة ومنهج الوسطية والاعتدال الذي تصدره المملكة للعالم

رفع رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الحج حسن أولي، عظيم الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على الهدية القيمة والغالية، والمقدرة من مسلمي كينيا، واصفاً تسليم المصاحف الشريفة لجمهورية كينيا بالامتداد لعطاءات المملكة الخيرة وتلمسها لاحتياجات أشقائها في كينيا .

جاء ذلك في تصريحات عقب مراسم تسليم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة لهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إلى دولة كينيا، والبالغة 23،700 إصدار من إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشريفة وترجمة القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والتي أقيمت يوم أمس الجمعة بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة نيروبي، بحضور جمع من الشخصيات الإسلامية والسياسية والثقافية والدعاة .

وقال أولي: إن هذه الهدية هي أفضل طريقة لنشر الدعوة ومنهج الوسطية والاعتدال الذي تصدره المملكة حول العالم، موضحاً أن إنشاء المملكة مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم يعد من الجهود الكبيرة التي قدمتها السعودية في الحفاظ على الوحي؛ خدمة للمسلمين في العالم.

وأوضح "حسن أولي" أن مسلمي كينيا سعداء بهذه الهدية، وأنها جاءت بنسخة مترجمة متعددة تساعدنا على نشر الدعوة في أنحاء كينيا، مؤكداً أن هذه الهدية ستصل للفئات المحتاجة من المسلمين حول البلاد.

وفي ختام تصريحه قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده التي يقوم بها لنشر الوسطية والاعتدال، مجددًا شكره على هذه الهدية العظيمة التي ستقدم النفع لشباب المسلمين بكينيا، سائلًا الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها، وأن يجزي قيادتها كل خير على جهودهم المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أولي": هدية الملك سلمان من المصاحف الشريفة لكينيا قيمة وغالية ومقدرة
سبق

رفع رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الحج حسن أولي، عظيم الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على الهدية القيمة والغالية، والمقدرة من مسلمي كينيا، واصفاً تسليم المصاحف الشريفة لجمهورية كينيا بالامتداد لعطاءات المملكة الخيرة وتلمسها لاحتياجات أشقائها في كينيا .

جاء ذلك في تصريحات عقب مراسم تسليم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة لهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إلى دولة كينيا، والبالغة 23،700 إصدار من إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشريفة وترجمة القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والتي أقيمت يوم أمس الجمعة بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة نيروبي، بحضور جمع من الشخصيات الإسلامية والسياسية والثقافية والدعاة .

وقال أولي: إن هذه الهدية هي أفضل طريقة لنشر الدعوة ومنهج الوسطية والاعتدال الذي تصدره المملكة حول العالم، موضحاً أن إنشاء المملكة مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم يعد من الجهود الكبيرة التي قدمتها السعودية في الحفاظ على الوحي؛ خدمة للمسلمين في العالم.

وأوضح "حسن أولي" أن مسلمي كينيا سعداء بهذه الهدية، وأنها جاءت بنسخة مترجمة متعددة تساعدنا على نشر الدعوة في أنحاء كينيا، مؤكداً أن هذه الهدية ستصل للفئات المحتاجة من المسلمين حول البلاد.

وفي ختام تصريحه قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده التي يقوم بها لنشر الوسطية والاعتدال، مجددًا شكره على هذه الهدية العظيمة التي ستقدم النفع لشباب المسلمين بكينيا، سائلًا الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها، وأن يجزي قيادتها كل خير على جهودهم المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم .

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:17 PM

"أولي": هدية الملك سلمان من المصاحف الشريفة لكينيا قيمة وغالية ومقدرة

قال: أفضل طريقة لنشر الدعوة ومنهج الوسطية والاعتدال الذي تصدره المملكة للعالم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
76

رفع رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الحج حسن أولي، عظيم الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على الهدية القيمة والغالية، والمقدرة من مسلمي كينيا، واصفاً تسليم المصاحف الشريفة لجمهورية كينيا بالامتداد لعطاءات المملكة الخيرة وتلمسها لاحتياجات أشقائها في كينيا .

جاء ذلك في تصريحات عقب مراسم تسليم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة لهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إلى دولة كينيا، والبالغة 23،700 إصدار من إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشريفة وترجمة القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والتي أقيمت يوم أمس الجمعة بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة نيروبي، بحضور جمع من الشخصيات الإسلامية والسياسية والثقافية والدعاة .

وقال أولي: إن هذه الهدية هي أفضل طريقة لنشر الدعوة ومنهج الوسطية والاعتدال الذي تصدره المملكة حول العالم، موضحاً أن إنشاء المملكة مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم يعد من الجهود الكبيرة التي قدمتها السعودية في الحفاظ على الوحي؛ خدمة للمسلمين في العالم.

وأوضح "حسن أولي" أن مسلمي كينيا سعداء بهذه الهدية، وأنها جاءت بنسخة مترجمة متعددة تساعدنا على نشر الدعوة في أنحاء كينيا، مؤكداً أن هذه الهدية ستصل للفئات المحتاجة من المسلمين حول البلاد.

وفي ختام تصريحه قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده التي يقوم بها لنشر الوسطية والاعتدال، مجددًا شكره على هذه الهدية العظيمة التي ستقدم النفع لشباب المسلمين بكينيا، سائلًا الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها، وأن يجزي قيادتها كل خير على جهودهم المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم .

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,144
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,555
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,212
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,165

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة