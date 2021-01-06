اسم ولي العهد يتصدر المشهد الإعلامي محلياً وعربياً ودولياً خلال الـ48 ساعةً الماضية

منذ بدء إعلان الموافقة على فتح الأجواء والحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر

تصدّر اسم ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المشهد الإعلامي خلال الـ 48 ساعةً الماضية، ليس على المستوى المحلي والخليجي فحسب؛ بل عربياً ودولياً.

ومنذ بدء إعلان الموافقة على فتح الأجواء والحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر، أي قبل انعقاد القمة الخليجية 41 في العلا بساعات، بدأ اسم ولي العهد السعودي عنواناً لأخبار وتقارير الصحف، وصوره تعج بها جميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المقروءة والمشاهدة، وما زالت حتى بعد انتهاء القمة الخليجية التي اختُتِمَت بإعلان العلا، ومغادرة ضيوف المملكة إلى بلدانهم.

وصعد اسم ولي العهد ليتصدّر؛ خلال ترؤسه القمة واستقباله قادة الدول المشاركة في القمة، وخاصةً عند استقباله أمير دولة قطر بعبارة "ياالله حيّه.. ياالله حيّه.. نوّرت المملكة".

وأكّد مطّلعون أن تصدّر اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المشهد الإعلامي، وإطلاق الهاشتاقات باسمه وتصدّرها الترند لساعات عدة؛ يؤكد قوة شخصيته، وتأثيره في قرارات المنطقة، ذلك أن المملكة العربية السعودية هي قائدة الوطن العربي، ومركزه الاستراتيجي، مشيرين إلى أنه يمتلك كاريزما القائد الفذ المحنك بفضل دهائه السياسي، وهو ما منحه هيبةً وشموخاً أمام قادات دول العالم الذين يقفون له احتراماً وتقديراً، ويعدونه أحد أعظم القادات في العالم، وأحد أقوى الشخصيات السياسية.

ولم يتوقف الأمر عند تصدّر اسم ولي العهد صحف ومحطات إخبارية ومواقع تواصل اجتماعي طيلة الساعات الماضية؛ بل أثارت صور سموه إعجاب كثير من المتابعين، وفضول آخرين حاولوا معرفة موقع وتفاصيل تلك الصور.

فمن صورة سمو ولي العهد وهو يصطحب ضيفه أمير دولة قطر في الجيب "اللكزس" التي أثارت إعجاب المتابعين بعد نجاح جهود المصالحة، والتي تبيّن أن الصورة في جولة على معالم العلا الأثرية والتاريخية والتي شملت جبل "أثلب" الذي يقع على الأفق في الشمال الشرقي من مدائن صالح الأثرية، إلى الكمامة التي كان يرتديها ولي العهد، وأثارت الفضول لدى المتابعين، وبيّنت المعلومات أن الكمامة من نوع AirQeen المصنوعة في كوريا بتقنية N95 التي تمتاز بتصميمها ثلاثي الأبعاد، والثبات عند ارتدائها، وتوفير حماية وكفاءة عالية في الترشيح والتهوية بفضل مرشح الألياف النانوية الذي يتكون من ثلاث طبقات، وانتهاءً بصورة سموه، وهو يتصفح هاتفه النقال عقب انتهاء القمة الخليجية وإعلان العلا، وذهب الفضول بمغردين إلى التخمين حول نوعية الجهاز، فيما توقع كثيرون أن نوعية الجهاز K95 من شركة Four الإماراتية والذي يمتاز بعدم وجود كاميرا تصوير، وعدم وجود GPS وذلك حماية لهجمات الاختراق والتصدي لها.

ولم تهدأ المواقع ولا الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى عن تكرار اسم سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وتداول صوره وأخباره أثناء وبعد القمة الخليجية التاريخية في محافظة العلا؛ إعجاباً بشخصية ذلك القائد الفذ الذي حقق نجاحات كبيرة وكثيرة، وتجاوز أزمات صعبة في ظروف كانت غاية في الصعوبة، ومن ذلك نجاح قمة العلا التاريخية التي عقدت في ظروف استثنائية وإجراءات احترازية وقائية، ومن نجاح القمة، انتهاء الخلافات بين دول الخليج العربية.