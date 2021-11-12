النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي والرئوي

بهدف بناء قدرات منسوبي المركز في تطبيق المهارات اللازمة

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جامعة المعرفة ورشة عمل حول الإنعاش القلبي والرئوي خلال الفترة 10 – 11 / نوفمبر / 2021 م ، بهدف بناء قدرات منسوبي المركز في تطبيق المهارات اللازمة للمساعدة في إنقاذ الحياة والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في الميادين الإغاثية.

وجرى خلال أعمال الورشة إكساب المتدربين مهارات تقديم الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي، وإجراء الإسعافات الأولية للإصابات الطارئة، وحصل مجتازو البرنامج على شهادات (CPR) معتمدة لمدة سنتين.

ويأتي ذلك في إطار السعي الحثيث لتعزيز سبل التعاون والشراكة المجتمعية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والجامعات السعودية الحكومية والأهلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي والرئوي
سبق

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جامعة المعرفة ورشة عمل حول الإنعاش القلبي والرئوي خلال الفترة 10 – 11 / نوفمبر / 2021 م ، بهدف بناء قدرات منسوبي المركز في تطبيق المهارات اللازمة للمساعدة في إنقاذ الحياة والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في الميادين الإغاثية.

وجرى خلال أعمال الورشة إكساب المتدربين مهارات تقديم الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي، وإجراء الإسعافات الأولية للإصابات الطارئة، وحصل مجتازو البرنامج على شهادات (CPR) معتمدة لمدة سنتين.

ويأتي ذلك في إطار السعي الحثيث لتعزيز سبل التعاون والشراكة المجتمعية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والجامعات السعودية الحكومية والأهلية.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
04:19 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي والرئوي

بهدف بناء قدرات منسوبي المركز في تطبيق المهارات اللازمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
670

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جامعة المعرفة ورشة عمل حول الإنعاش القلبي والرئوي خلال الفترة 10 – 11 / نوفمبر / 2021 م ، بهدف بناء قدرات منسوبي المركز في تطبيق المهارات اللازمة للمساعدة في إنقاذ الحياة والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في الميادين الإغاثية.

وجرى خلال أعمال الورشة إكساب المتدربين مهارات تقديم الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي، وإجراء الإسعافات الأولية للإصابات الطارئة، وحصل مجتازو البرنامج على شهادات (CPR) معتمدة لمدة سنتين.

ويأتي ذلك في إطار السعي الحثيث لتعزيز سبل التعاون والشراكة المجتمعية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والجامعات السعودية الحكومية والأهلية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,106
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,142
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,201

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
حضور الوالدين.. أنت هنا أم لا؟!

حضور الوالدين.. أنت هنا أم لا؟!

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة