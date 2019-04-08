برأسيتين.. الهلال يخسر أمام الاستقلال ويستمر متصدراً

في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

خسر الفريق الكروي الأول مواجهته الثالثة ضمن مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2019 بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في دولة قطر " الأرض المحايدة " التي اختارها فريق الاستقلال الإيراني، ليتجمد رصيد الهلال عند ست نقاط، فيما رفع الاستقلال رصيده إلى أربع نقاط متقاسماً الوصافة مع الدحيل القطري الذي تعادل مع العين الرابع بنقطتين.

بدأ الشوط الأول وكشر الاستقلال عن أنيابه مبكراً، وذلك عندما تمكن علي كريمي من تسجيل الهدف الأول برأسية مستغلاً ركلة ركنية عند الدقيقة 5 ، وتزايدت أخطاء دفاع الهلال بشكل كبير مما ضاعف فرص الاستقلال الإيراني في تأكيد أحقيتهم بالتقدم وهو ما تحقق عند الدقيقة 30 عندما تمكن منتظري من تعزيز تفوق فريقه بهدف آخر برأسية لم يجد المضايقة المطلوبة عند الارتقاء.

ولكن الهلال رتب أوراقه بعد تلقيه الصدمة الثانية ونظم خطوطه وسيطر على منطقة المناورة فيما تبقى من الشوط، وعند الدقيقة 41 ظهرت أكثر من فرصة وأظهر الهلال خطورة بعد تلقي المهاجم قوميز لكرة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء استدار وحضرها لزميله هتان باهبري سددها قوية اصطدمت بمدافع الفريق الإيراني وتحولت لضربة ركنية، وبعدها بدقيقة وتحديداً عند الدقيقة 42 راوغ لاعب خط الوسط جوفينكو دفاعات الاستقلال بمهارة عالية وأطاح بها خارج الخشبات الثلاث بشكل غريب لينتهي الشوط الأول بهدفين للاستقلال مقابل لا شيء.

بدأ الشوط الثاني وأظهر الهلال وجهه الحقيقي من خلال ضغطه العالي على المرمى الإيراني، وكانت باكورة الفرص الهلالية كرة متناقلة بدقة بين الثلاثي محمد الشلهوب وقوميز سددها جوفينكو بقوة انتهت في أحضان حارس المرمى.

وعند الدقيقة 50 بحث جوفينكو عن كرة ثابتة على قوس المنطقة وهو ما تحقق له لينفذها ويطيح بها خارج الملعب.

واستمر الهلال في إهدار الفرص برعونة وهذه المرة عبر المهاجم قوميز الذي توغل داخل المنطقة بعد مراوغة جميلة، ولكنه أخفق في اللمسة الأخيرة.

وتمكن المهاجم بافيمتي قوميز من تقليص الفارق لفريقه الهلال عندما تمكن من استغلال خطأ ارتداد الكرة من مدافع الفريق الإيراني بعد عرضية متقنة من حسن كادش لم يتوانَ في تسديدها داخل الشباك الإيرانية عند الدقيقة 71.



حاول الهلال بعدها تعديل النتيجة ولكن كان الفريق الإيراني أكثر نجاحاً في تسيير المباراة لصالحه لتنتهي ايرانية بهدفين لهدف.