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الإمارات تدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة

أكدت تضامنها الكامل مع السعودية والوقوف معها ضد كل تهديد يطول أمنها

دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتعتبره دليلاً جديدًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة
سبق

دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتعتبره دليلاً جديدًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:59 AM

الإمارات تدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة

أكدت تضامنها الكامل مع السعودية والوقوف معها ضد كل تهديد يطول أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتعتبره دليلاً جديدًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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