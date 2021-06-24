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"سيد كل شيء" .. صورة ولي العهد تزين أبراج سيئول ترقباً للزيارة الميمونة

حفاوة بالغة وترحيب رئاسي وتوسيع للعلاقات الاقتصادية وحفل توسعة و"جسر"

تزيّنت أبراج سيئول العاصمة بجمهورية كوريا الجنوبية بصور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي سيقوم بها خلال الأيام المقبلة لجمهورية كوريا.

وكانت صحيفة "بلس نيوز" الكورية، قد وصفت ولي العهد بـ "سيد كل شيء"؛ نظراً لما يتمتع به من قدرة على اتخاذ القرارات المهمة، وقيادته الإصلاح الاقتصادي في المملكة، وقيادته خطة طموحة لإنهاء اعتماد السعودية على النفط.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الكوري مون جاي إن؛ في سيئول؛ حيث تجرى ترتيبات على قدمٍ وساق لعقد اجتماعات بين وفد المملكة الاقتصادي المرافق لولي العهد، وقادة الشركات الكورية، كما يستعد البيت الأزرق (مقر الرئاسة الكورية) لإقامة حفل استقبال، حيث ستتم دعوة رؤساء الشركات الكبرى في كوريا بما في ذلك "سامسونج" و"هيونداي" و"إل جي" ومجموعة "إس كيه"، وذلك وفقاً للصحيفة الكورية.

كما سيحضر ولي العهد، حفل توسعة مصفاة النفط "إس-أويل"؛ ثالث أكبر مصفاة نفط في كوريا وتملكها بالكامل شركة أرامكو السعودية، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة والتعاون في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية منها.

يُذكر أن سفارة خادم الحرمين الشريفين أنهت الاستعدادات كافة لإقامة معرض ثقافي سعودي تحت عنوان: "الجسر إلى سيئول" تزامناً مع زيارة سمو ولي العهد، سيعكس حضارة المملكة وتاريخها وما تشهده من نهضة وتطور في المجالات كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سيد كل شيء" .. صورة ولي العهد تزين أبراج سيئول ترقباً للزيارة الميمونة
سبق

تزيّنت أبراج سيئول العاصمة بجمهورية كوريا الجنوبية بصور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي سيقوم بها خلال الأيام المقبلة لجمهورية كوريا.

وكانت صحيفة "بلس نيوز" الكورية، قد وصفت ولي العهد بـ "سيد كل شيء"؛ نظراً لما يتمتع به من قدرة على اتخاذ القرارات المهمة، وقيادته الإصلاح الاقتصادي في المملكة، وقيادته خطة طموحة لإنهاء اعتماد السعودية على النفط.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الكوري مون جاي إن؛ في سيئول؛ حيث تجرى ترتيبات على قدمٍ وساق لعقد اجتماعات بين وفد المملكة الاقتصادي المرافق لولي العهد، وقادة الشركات الكورية، كما يستعد البيت الأزرق (مقر الرئاسة الكورية) لإقامة حفل استقبال، حيث ستتم دعوة رؤساء الشركات الكبرى في كوريا بما في ذلك "سامسونج" و"هيونداي" و"إل جي" ومجموعة "إس كيه"، وذلك وفقاً للصحيفة الكورية.

كما سيحضر ولي العهد، حفل توسعة مصفاة النفط "إس-أويل"؛ ثالث أكبر مصفاة نفط في كوريا وتملكها بالكامل شركة أرامكو السعودية، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة والتعاون في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية منها.

يُذكر أن سفارة خادم الحرمين الشريفين أنهت الاستعدادات كافة لإقامة معرض ثقافي سعودي تحت عنوان: "الجسر إلى سيئول" تزامناً مع زيارة سمو ولي العهد، سيعكس حضارة المملكة وتاريخها وما تشهده من نهضة وتطور في المجالات كافة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
11:35 AM

"سيد كل شيء" .. صورة ولي العهد تزين أبراج سيئول ترقباً للزيارة الميمونة

حفاوة بالغة وترحيب رئاسي وتوسيع للعلاقات الاقتصادية وحفل توسعة و"جسر"

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عبدالله العنزي - سيئول
4
7,265

تزيّنت أبراج سيئول العاصمة بجمهورية كوريا الجنوبية بصور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي سيقوم بها خلال الأيام المقبلة لجمهورية كوريا.

وكانت صحيفة "بلس نيوز" الكورية، قد وصفت ولي العهد بـ "سيد كل شيء"؛ نظراً لما يتمتع به من قدرة على اتخاذ القرارات المهمة، وقيادته الإصلاح الاقتصادي في المملكة، وقيادته خطة طموحة لإنهاء اعتماد السعودية على النفط.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الكوري مون جاي إن؛ في سيئول؛ حيث تجرى ترتيبات على قدمٍ وساق لعقد اجتماعات بين وفد المملكة الاقتصادي المرافق لولي العهد، وقادة الشركات الكورية، كما يستعد البيت الأزرق (مقر الرئاسة الكورية) لإقامة حفل استقبال، حيث ستتم دعوة رؤساء الشركات الكبرى في كوريا بما في ذلك "سامسونج" و"هيونداي" و"إل جي" ومجموعة "إس كيه"، وذلك وفقاً للصحيفة الكورية.

كما سيحضر ولي العهد، حفل توسعة مصفاة النفط "إس-أويل"؛ ثالث أكبر مصفاة نفط في كوريا وتملكها بالكامل شركة أرامكو السعودية، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة والتعاون في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية منها.

يُذكر أن سفارة خادم الحرمين الشريفين أنهت الاستعدادات كافة لإقامة معرض ثقافي سعودي تحت عنوان: "الجسر إلى سيئول" تزامناً مع زيارة سمو ولي العهد، سيعكس حضارة المملكة وتاريخها وما تشهده من نهضة وتطور في المجالات كافة.

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