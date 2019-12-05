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انتحار مقيم أطلق النار على نفسه من مسدس بمكة

التحقيقات جارية لإحالة كامل أوراق القضية للجهة المختصة

أقدم شاب من الجنسية البرماوية اليوم على الانتحار من مسدس كان بحوزته بحي النكاسة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً اليوم مفاده وجود شاب من الجنسية البرماوية ملقى على سقف منزل بحي النكاسة بمكة المكرمة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة موقع الحادثة، وُجد الشخص وقد فارق الحياة وبه طلقة نارية في رأسه، وجواره سلاح من نوع "مسدس".

وقد جرى التحفظ على الجثمان، فيما لا تزال التحقيقات جارية، تمهيداً لإحالة كامل الأوراق للجهة المختصة.

انتحار مسدس مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتحار مقيم أطلق النار على نفسه من مسدس بمكة
سبق

أقدم شاب من الجنسية البرماوية اليوم على الانتحار من مسدس كان بحوزته بحي النكاسة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً اليوم مفاده وجود شاب من الجنسية البرماوية ملقى على سقف منزل بحي النكاسة بمكة المكرمة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة موقع الحادثة، وُجد الشخص وقد فارق الحياة وبه طلقة نارية في رأسه، وجواره سلاح من نوع "مسدس".

وقد جرى التحفظ على الجثمان، فيما لا تزال التحقيقات جارية، تمهيداً لإحالة كامل الأوراق للجهة المختصة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
04:11 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
04:56 PM

انتحار مقيم أطلق النار على نفسه من مسدس بمكة

التحقيقات جارية لإحالة كامل أوراق القضية للجهة المختصة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,218

أقدم شاب من الجنسية البرماوية اليوم على الانتحار من مسدس كان بحوزته بحي النكاسة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً اليوم مفاده وجود شاب من الجنسية البرماوية ملقى على سقف منزل بحي النكاسة بمكة المكرمة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة موقع الحادثة، وُجد الشخص وقد فارق الحياة وبه طلقة نارية في رأسه، وجواره سلاح من نوع "مسدس".

وقد جرى التحفظ على الجثمان، فيما لا تزال التحقيقات جارية، تمهيداً لإحالة كامل الأوراق للجهة المختصة.

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