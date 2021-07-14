وأوضح "المدني" أن الحادث انتهى دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأشار "الدفاع المدني" اليوم إلى أن المجمع التجاري الذي شهد اندلاع الحريق كان يخضع لأعمال صيانة.

تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق اندلع اليوم في جزء من مجمع تجاري.

"مدني الرياض" يخمد حريقًا في جزء من مجمع تجاري صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-14 تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق اندلع اليوم في جزء من مجمع تجاري. وأشار "الدفاع المدني" اليوم إلى أن المجمع التجاري الذي شهد اندلاع الحريق كان يخضع لأعمال صيانة. وأوضح "المدني" أن الحادث انتهى دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 03:49 PM

"مدني الرياض" يخمد حريقًا في جزء من مجمع تجاري المبنى كان يخضع لأعمال الصيانة.. والحادث بلا إصابات





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تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق اندلع اليوم في جزء من مجمع تجاري.

وأشار "الدفاع المدني" اليوم إلى أن المجمع التجاري الذي شهد اندلاع الحريق كان يخضع لأعمال صيانة.

وأوضح "المدني" أن الحادث انتهى دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات.