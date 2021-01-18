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فعالية لقاح "فايزر".. دراسة تظهر نجاحًا في تقليل الإصابات بشكل كبير

كشف عنها في إسرائيل بعد شهر واحد من بداية حملة التطعيم ضد كورونا

بعد شهر واحد من بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في إسرائيل، أظهرت نتائج دراسة أولية أن اللقاح يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.

وبعد أسبوعين فقط من توزيع الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا بيونتك وفايزر للأدوية، أصبح عدد نتائج الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا لدى الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا أقل بصورة ملحوظة؛ وفقًا لدراسة لشركة "كلاليت" للتأمين الصحي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قارنت الدراسة مجموعة من حوالى 200 ألف شخص حصلوا على اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عامًا مع مجموعة مماثلة لم تحصل عليه التطعيم، كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين ران باليسر.

وأضاف: "هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فعالية اللقاح".

وقال "باليسر": "كانت نسبة الفحوص الإيجابية، للمرضى المصابين بأعراض أو غير المصابين بأعراض، أقل بنسبة 33% في المجموعة التي حصلت على التطعيم مقارنةً مع المجموعة الأخرى".

لقاح فايزر فيروس كورونا الجديد

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فعالية لقاح "فايزر".. دراسة تظهر نجاحًا في تقليل الإصابات بشكل كبير
سبق

بعد شهر واحد من بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في إسرائيل، أظهرت نتائج دراسة أولية أن اللقاح يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.

وبعد أسبوعين فقط من توزيع الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا بيونتك وفايزر للأدوية، أصبح عدد نتائج الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا لدى الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا أقل بصورة ملحوظة؛ وفقًا لدراسة لشركة "كلاليت" للتأمين الصحي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قارنت الدراسة مجموعة من حوالى 200 ألف شخص حصلوا على اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عامًا مع مجموعة مماثلة لم تحصل عليه التطعيم، كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين ران باليسر.

وأضاف: "هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فعالية اللقاح".

وقال "باليسر": "كانت نسبة الفحوص الإيجابية، للمرضى المصابين بأعراض أو غير المصابين بأعراض، أقل بنسبة 33% في المجموعة التي حصلت على التطعيم مقارنةً مع المجموعة الأخرى".

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
10:56 AM

فعالية لقاح "فايزر".. دراسة تظهر نجاحًا في تقليل الإصابات بشكل كبير

كشف عنها في إسرائيل بعد شهر واحد من بداية حملة التطعيم ضد كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد شهر واحد من بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في إسرائيل، أظهرت نتائج دراسة أولية أن اللقاح يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.

وبعد أسبوعين فقط من توزيع الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا بيونتك وفايزر للأدوية، أصبح عدد نتائج الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا لدى الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا أقل بصورة ملحوظة؛ وفقًا لدراسة لشركة "كلاليت" للتأمين الصحي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قارنت الدراسة مجموعة من حوالى 200 ألف شخص حصلوا على اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عامًا مع مجموعة مماثلة لم تحصل عليه التطعيم، كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين ران باليسر.

وأضاف: "هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فعالية اللقاح".

وقال "باليسر": "كانت نسبة الفحوص الإيجابية، للمرضى المصابين بأعراض أو غير المصابين بأعراض، أقل بنسبة 33% في المجموعة التي حصلت على التطعيم مقارنةً مع المجموعة الأخرى".

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