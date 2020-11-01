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غداً في جدة.. قاعة السعودية تحتضن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إجراء قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2020-2021، برعاية الناقل الرسمي للكرة السعودية، وستُجرى غداً الاثنين مراسم القرعة، وذلك بقاعة السعودية للاحتفالات بجدة.

وتنطلق القرعة في السادسة والنصف مساءً بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هم: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".

وستكون القرعة مفتوحة دون تحديد مستويات بين جميع الأندية المشاركة.

ويأتي إقامة القرعة في مقر الخطوط السعودية تقديراً من الاتحاد السعودي للشراكة المتميزة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً في جدة.. قاعة السعودية تحتضن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إجراء قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2020-2021، برعاية الناقل الرسمي للكرة السعودية، وستُجرى غداً الاثنين مراسم القرعة، وذلك بقاعة السعودية للاحتفالات بجدة.

وتنطلق القرعة في السادسة والنصف مساءً بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هم: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".

وستكون القرعة مفتوحة دون تحديد مستويات بين جميع الأندية المشاركة.

ويأتي إقامة القرعة في مقر الخطوط السعودية تقديراً من الاتحاد السعودي للشراكة المتميزة.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
08:32 PM

غداً في جدة.. قاعة السعودية تحتضن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إجراء قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2020-2021، برعاية الناقل الرسمي للكرة السعودية، وستُجرى غداً الاثنين مراسم القرعة، وذلك بقاعة السعودية للاحتفالات بجدة.

وتنطلق القرعة في السادسة والنصف مساءً بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هم: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".

وستكون القرعة مفتوحة دون تحديد مستويات بين جميع الأندية المشاركة.

ويأتي إقامة القرعة في مقر الخطوط السعودية تقديراً من الاتحاد السعودي للشراكة المتميزة.

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