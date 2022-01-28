النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير "الشمالية": "يوم التأسيس" تاريخ من الرسوخ والقيم والحضارة والإنجاز

اعتبرها مناسبة وطنية كبيرة توضح مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية

أكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أن يوم التأسيس الذي أعلن بأمر ملكي كريم يمثل ذكرى فخر واعتزاز واستذكار لتاريخ عريق وحضارة متجذرة وثقافة راسخة، وما احتوته الدول السعودية الثلاث من منهج سياسي محنك وثقافي وحضاري مستمد من أصول وقيم ثابتة وراسخة.

وقال إن "هذا التاريخ العميق استحق أن يستذكر تفاصيله أبناء المملكة العربية السعودية إذ يُعبر عن تاريخ دولة عريقة امتدت إلى أكثر من ثلاثة قرون، ويمثل مناسبة وطنية كبيرة توضح مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود، وتوارثها ملوك المملكة وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله –".


وأضاف "ذكرى التأسيس تجسد مدى اهتمام وحرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على الاهتمام بالعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسس الدولة السعودية الأولى".

وسأل في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره.

يوم التأسيس الإمام محمد بن سعود أمير الحدود الشمالية الدولة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير "الشمالية": "يوم التأسيس" تاريخ من الرسوخ والقيم والحضارة والإنجاز
سبق

أكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أن يوم التأسيس الذي أعلن بأمر ملكي كريم يمثل ذكرى فخر واعتزاز واستذكار لتاريخ عريق وحضارة متجذرة وثقافة راسخة، وما احتوته الدول السعودية الثلاث من منهج سياسي محنك وثقافي وحضاري مستمد من أصول وقيم ثابتة وراسخة.

وقال إن "هذا التاريخ العميق استحق أن يستذكر تفاصيله أبناء المملكة العربية السعودية إذ يُعبر عن تاريخ دولة عريقة امتدت إلى أكثر من ثلاثة قرون، ويمثل مناسبة وطنية كبيرة توضح مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود، وتوارثها ملوك المملكة وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله –".


وأضاف "ذكرى التأسيس تجسد مدى اهتمام وحرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على الاهتمام بالعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسس الدولة السعودية الأولى".

وسأل في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
08:20 PM

أمير "الشمالية": "يوم التأسيس" تاريخ من الرسوخ والقيم والحضارة والإنجاز

اعتبرها مناسبة وطنية كبيرة توضح مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
0
432

أكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أن يوم التأسيس الذي أعلن بأمر ملكي كريم يمثل ذكرى فخر واعتزاز واستذكار لتاريخ عريق وحضارة متجذرة وثقافة راسخة، وما احتوته الدول السعودية الثلاث من منهج سياسي محنك وثقافي وحضاري مستمد من أصول وقيم ثابتة وراسخة.

وقال إن "هذا التاريخ العميق استحق أن يستذكر تفاصيله أبناء المملكة العربية السعودية إذ يُعبر عن تاريخ دولة عريقة امتدت إلى أكثر من ثلاثة قرون، ويمثل مناسبة وطنية كبيرة توضح مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود، وتوارثها ملوك المملكة وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله –".


وأضاف "ذكرى التأسيس تجسد مدى اهتمام وحرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على الاهتمام بالعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسس الدولة السعودية الأولى".

وسأل في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة