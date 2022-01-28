أمير "الشمالية": "يوم التأسيس" تاريخ من الرسوخ والقيم والحضارة والإنجاز

اعتبرها مناسبة وطنية كبيرة توضح مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية

أكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أن يوم التأسيس الذي أعلن بأمر ملكي كريم يمثل ذكرى فخر واعتزاز واستذكار لتاريخ عريق وحضارة متجذرة وثقافة راسخة، وما احتوته الدول السعودية الثلاث من منهج سياسي محنك وثقافي وحضاري مستمد من أصول وقيم ثابتة وراسخة.

وقال إن "هذا التاريخ العميق استحق أن يستذكر تفاصيله أبناء المملكة العربية السعودية إذ يُعبر عن تاريخ دولة عريقة امتدت إلى أكثر من ثلاثة قرون، ويمثل مناسبة وطنية كبيرة توضح مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود، وتوارثها ملوك المملكة وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله –".





وأضاف "ذكرى التأسيس تجسد مدى اهتمام وحرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، على الاهتمام بالعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسس الدولة السعودية الأولى".

وسأل في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره.