النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد الآسيوي يؤكد مواعيد كأس آسيا 2023 في الصين

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة يوم الخميس مواعيد نهائيات كأس آسيا 2023، والتي سوف تُقام خلال الفترة من 16 يونيو ولغاية 16 يوليو في عشر مدن.

وتشهد النسخة الثامنة عشرة من البطولة مشاركة 24 منتخبًا تتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الأغلى على مستوى المنتخبات الوطنية.

وسوف تكون النسخة المقبلة من البطولة الأطول على الإطلاق، حيث تمتد على مدار 31 يومًا، علمًا بأن النسخة السابقة في الإمارات 2019 امتدت على مدار 28 يومًا، وهي كانت النسخة الأولى التي تُقام بمشاركة 24 منتخبًا بعد توسيعها من 16 منتخبًا.

وجاء قرار إقامة البطولة على مدار 31 يومًا، من أجل منح المنتخبات المشاركة المزيد من الوقت للراحة والتعافي، خصوصًا في ظل تبعات السفر بين المدن العشر المختلفة في الصين.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كأس آسيا الصين

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الاتحاد الآسيوي يؤكد مواعيد كأس آسيا 2023 في الصين
سبق

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة يوم الخميس مواعيد نهائيات كأس آسيا 2023، والتي سوف تُقام خلال الفترة من 16 يونيو ولغاية 16 يوليو في عشر مدن.

وتشهد النسخة الثامنة عشرة من البطولة مشاركة 24 منتخبًا تتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الأغلى على مستوى المنتخبات الوطنية.

وسوف تكون النسخة المقبلة من البطولة الأطول على الإطلاق، حيث تمتد على مدار 31 يومًا، علمًا بأن النسخة السابقة في الإمارات 2019 امتدت على مدار 28 يومًا، وهي كانت النسخة الأولى التي تُقام بمشاركة 24 منتخبًا بعد توسيعها من 16 منتخبًا.

وجاء قرار إقامة البطولة على مدار 31 يومًا، من أجل منح المنتخبات المشاركة المزيد من الوقت للراحة والتعافي، خصوصًا في ظل تبعات السفر بين المدن العشر المختلفة في الصين.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
01:58 AM

الاتحاد الآسيوي يؤكد مواعيد كأس آسيا 2023 في الصين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
125

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة يوم الخميس مواعيد نهائيات كأس آسيا 2023، والتي سوف تُقام خلال الفترة من 16 يونيو ولغاية 16 يوليو في عشر مدن.

وتشهد النسخة الثامنة عشرة من البطولة مشاركة 24 منتخبًا تتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الأغلى على مستوى المنتخبات الوطنية.

وسوف تكون النسخة المقبلة من البطولة الأطول على الإطلاق، حيث تمتد على مدار 31 يومًا، علمًا بأن النسخة السابقة في الإمارات 2019 امتدت على مدار 28 يومًا، وهي كانت النسخة الأولى التي تُقام بمشاركة 24 منتخبًا بعد توسيعها من 16 منتخبًا.

وجاء قرار إقامة البطولة على مدار 31 يومًا، من أجل منح المنتخبات المشاركة المزيد من الوقت للراحة والتعافي، خصوصًا في ظل تبعات السفر بين المدن العشر المختلفة في الصين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,196
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,926
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,534
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,667

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة