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الحماية الاجتماعية بالرياض تباشر أكثر من 800 بلاغ منخفض الخطورة

خلال ثلاثة أشهر

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن أعداد البلاغات منخفضة الخطورة التي باشرتها وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ بلغت 800 حالة من مجموع البلاغات التي تصلها من مركز العنف الأسري (1919)، أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الفرع أن الوحدة تتعامل مع جميع البلاغات بعد تصنيفها إلى ثلاثة مستويات من الخطورة "حرجة ومتوسطة ومنخفضة"، وتتم دراسة الحالات والتواصل معها، ثم مقابلتها وتوفير الحماية اللازمة لها والرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للحالات منخفضة الخطورة.

يذكر أن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتلخص في خدمة ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون 18 سنة، والمرأة أيًّا كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توعية شرائح المجتمع كافة بالعنف وآثاره وطرق التعامل معه.

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الحماية الاجتماعية بالرياض تباشر أكثر من 800 بلاغ منخفض الخطورة
سبق

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن أعداد البلاغات منخفضة الخطورة التي باشرتها وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ بلغت 800 حالة من مجموع البلاغات التي تصلها من مركز العنف الأسري (1919)، أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الفرع أن الوحدة تتعامل مع جميع البلاغات بعد تصنيفها إلى ثلاثة مستويات من الخطورة "حرجة ومتوسطة ومنخفضة"، وتتم دراسة الحالات والتواصل معها، ثم مقابلتها وتوفير الحماية اللازمة لها والرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للحالات منخفضة الخطورة.

يذكر أن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتلخص في خدمة ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون 18 سنة، والمرأة أيًّا كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توعية شرائح المجتمع كافة بالعنف وآثاره وطرق التعامل معه.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
08:35 PM

الحماية الاجتماعية بالرياض تباشر أكثر من 800 بلاغ منخفض الخطورة

خلال ثلاثة أشهر

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
488

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن أعداد البلاغات منخفضة الخطورة التي باشرتها وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ بلغت 800 حالة من مجموع البلاغات التي تصلها من مركز العنف الأسري (1919)، أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الفرع أن الوحدة تتعامل مع جميع البلاغات بعد تصنيفها إلى ثلاثة مستويات من الخطورة "حرجة ومتوسطة ومنخفضة"، وتتم دراسة الحالات والتواصل معها، ثم مقابلتها وتوفير الحماية اللازمة لها والرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للحالات منخفضة الخطورة.

يذكر أن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتلخص في خدمة ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون 18 سنة، والمرأة أيًّا كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توعية شرائح المجتمع كافة بالعنف وآثاره وطرق التعامل معه.

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