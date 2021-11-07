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بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" في الكويت

"الحميدي": يهدف لتعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك

انطلقت اليوم مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" التي تشارك به القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية في مجمع ميادين الأديرع بمشاركة قوة سبارتن التابعة للجيش الأمريكي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضح قائد التمرين العقيد الركن نايف بن الحميدي أن هذا التمرين يأتي بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، وذلك لإبراز وتوحيد القدرة القتالية التي تمتلكها الدول الثلاث، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.

وأفاد يأنه يتم في هذا التمرين التدريب على مجال التخطيط والتنفيذ لإجراءات القيادة والسيطرة، وإجراءات قيادة القوات، وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة بالتزامن مع عمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات الإسناد الإداري.

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بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" في الكويت
سبق

انطلقت اليوم مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" التي تشارك به القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية في مجمع ميادين الأديرع بمشاركة قوة سبارتن التابعة للجيش الأمريكي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضح قائد التمرين العقيد الركن نايف بن الحميدي أن هذا التمرين يأتي بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، وذلك لإبراز وتوحيد القدرة القتالية التي تمتلكها الدول الثلاث، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.

وأفاد يأنه يتم في هذا التمرين التدريب على مجال التخطيط والتنفيذ لإجراءات القيادة والسيطرة، وإجراءات قيادة القوات، وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة بالتزامن مع عمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات الإسناد الإداري.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
11:22 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:15 AM

بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" في الكويت

"الحميدي": يهدف لتعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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انطلقت اليوم مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" التي تشارك به القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية في مجمع ميادين الأديرع بمشاركة قوة سبارتن التابعة للجيش الأمريكي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضح قائد التمرين العقيد الركن نايف بن الحميدي أن هذا التمرين يأتي بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، وذلك لإبراز وتوحيد القدرة القتالية التي تمتلكها الدول الثلاث، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.

وأفاد يأنه يتم في هذا التمرين التدريب على مجال التخطيط والتنفيذ لإجراءات القيادة والسيطرة، وإجراءات قيادة القوات، وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة بالتزامن مع عمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات الإسناد الإداري.

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