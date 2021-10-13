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عبر باب المغاربة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفّذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى، تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية وشهود عيان في القدس، أن المستوطنين اليهود اقتحموا الأقصى على شكل جماعات عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

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عبر باب المغاربة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى، تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية وشهود عيان في القدس، أن المستوطنين اليهود اقتحموا الأقصى على شكل جماعات عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
01:47 PM

عبر باب المغاربة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفّذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى، تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية وشهود عيان في القدس، أن المستوطنين اليهود اقتحموا الأقصى على شكل جماعات عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

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