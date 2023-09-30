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برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس

بالتزامن مع حصولها على جائزة شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021

سيّرت الخطوط السعودية اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021م رحلة خاصة من الرياض إلى الطائف بطائرة من طراز بوينج (B777-300) التي تم تزيينها بشعار حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية وذلك إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ يوم الأحد 30 سبتمبر 1945م من عفيف إلى الحوية بطائرة من طراز دوغلاس (DC-3)،

وجاء احتفاء "السعودية" بمشاعر وطنية حيث وفرت في صالة المغادرة مجسماً للملك المؤسس رحمه الله ـــ فيما تولى منسوبو الناقل الوطني التعريف بهذه المناسبة والذكرى الغالية للضيوف، كما فاجأت الضيوف بطباعة بطاقة الصعود للطائرة بالطريقة التقليدية القديمة، وامتد الاحتفاء على متن الطائرة باستمتاع الضيوف بباقة من الأغاني الوطنية إلى جانب توزيع ملف خاص لكل ضيف يتضمن عدداً خاصاً من صحيفة "أم القرى" تحكي تفاصيل الرحلة التاريخية الأولى للملك المؤسس.

وقد ارتبطت نشأة الخطوط السعودية بتطور المملكة ونهضتها التنموية الكبيرة، منذ اللقاء التاريخي بين بين جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ وفخامة الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت عام 1945م، وحينها تلقّى الملك المؤسس ـــ رحمه الله ـــ طائرة من طراز (DC-3) هدية من الرئيس الأمريكي، وقد شكّلت هذه الطائرة نواة لأسطول الخطوط السعودية وتحولت بعد ذلك إلى شركة طيران دولية من مؤسسي حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط وأحد الأعضاء المؤثرين في منظمات الطيران الدولية، حيث تمكنت من ربط أنحاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة ومدت جسوراً جوية لمختلف قارات العالم.

وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع حصول "السعودية" على جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م" ضمن جوائز "سكاي تراكس" للمرة الثانية خلال أربع سنوات، إلى جانب الاحتفاء باليوبيل الماسي بمناسبة مرور (75) عاماً على تأسيسها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس
سبق

سيّرت الخطوط السعودية اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021م رحلة خاصة من الرياض إلى الطائف بطائرة من طراز بوينج (B777-300) التي تم تزيينها بشعار حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية وذلك إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ يوم الأحد 30 سبتمبر 1945م من عفيف إلى الحوية بطائرة من طراز دوغلاس (DC-3)،

وجاء احتفاء "السعودية" بمشاعر وطنية حيث وفرت في صالة المغادرة مجسماً للملك المؤسس رحمه الله ـــ فيما تولى منسوبو الناقل الوطني التعريف بهذه المناسبة والذكرى الغالية للضيوف، كما فاجأت الضيوف بطباعة بطاقة الصعود للطائرة بالطريقة التقليدية القديمة، وامتد الاحتفاء على متن الطائرة باستمتاع الضيوف بباقة من الأغاني الوطنية إلى جانب توزيع ملف خاص لكل ضيف يتضمن عدداً خاصاً من صحيفة "أم القرى" تحكي تفاصيل الرحلة التاريخية الأولى للملك المؤسس.

وقد ارتبطت نشأة الخطوط السعودية بتطور المملكة ونهضتها التنموية الكبيرة، منذ اللقاء التاريخي بين بين جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ وفخامة الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت عام 1945م، وحينها تلقّى الملك المؤسس ـــ رحمه الله ـــ طائرة من طراز (DC-3) هدية من الرئيس الأمريكي، وقد شكّلت هذه الطائرة نواة لأسطول الخطوط السعودية وتحولت بعد ذلك إلى شركة طيران دولية من مؤسسي حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط وأحد الأعضاء المؤثرين في منظمات الطيران الدولية، حيث تمكنت من ربط أنحاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة ومدت جسوراً جوية لمختلف قارات العالم.

وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع حصول "السعودية" على جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م" ضمن جوائز "سكاي تراكس" للمرة الثانية خلال أربع سنوات، إلى جانب الاحتفاء باليوبيل الماسي بمناسبة مرور (75) عاماً على تأسيسها.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
08:00 PM

برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس

بالتزامن مع حصولها على جائزة شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيّرت الخطوط السعودية اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021م رحلة خاصة من الرياض إلى الطائف بطائرة من طراز بوينج (B777-300) التي تم تزيينها بشعار حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية وذلك إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ يوم الأحد 30 سبتمبر 1945م من عفيف إلى الحوية بطائرة من طراز دوغلاس (DC-3)،

وجاء احتفاء "السعودية" بمشاعر وطنية حيث وفرت في صالة المغادرة مجسماً للملك المؤسس رحمه الله ـــ فيما تولى منسوبو الناقل الوطني التعريف بهذه المناسبة والذكرى الغالية للضيوف، كما فاجأت الضيوف بطباعة بطاقة الصعود للطائرة بالطريقة التقليدية القديمة، وامتد الاحتفاء على متن الطائرة باستمتاع الضيوف بباقة من الأغاني الوطنية إلى جانب توزيع ملف خاص لكل ضيف يتضمن عدداً خاصاً من صحيفة "أم القرى" تحكي تفاصيل الرحلة التاريخية الأولى للملك المؤسس.

وقد ارتبطت نشأة الخطوط السعودية بتطور المملكة ونهضتها التنموية الكبيرة، منذ اللقاء التاريخي بين بين جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ وفخامة الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت عام 1945م، وحينها تلقّى الملك المؤسس ـــ رحمه الله ـــ طائرة من طراز (DC-3) هدية من الرئيس الأمريكي، وقد شكّلت هذه الطائرة نواة لأسطول الخطوط السعودية وتحولت بعد ذلك إلى شركة طيران دولية من مؤسسي حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط وأحد الأعضاء المؤثرين في منظمات الطيران الدولية، حيث تمكنت من ربط أنحاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة ومدت جسوراً جوية لمختلف قارات العالم.

وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع حصول "السعودية" على جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م" ضمن جوائز "سكاي تراكس" للمرة الثانية خلال أربع سنوات، إلى جانب الاحتفاء باليوبيل الماسي بمناسبة مرور (75) عاماً على تأسيسها.

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