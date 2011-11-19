مكة .. "دوريات أمن الطرق" تتصدَّى للمخالفين وتُفشل محاولات التهريب

بدء الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان

أسهمت الجهود الميدانية لدوريات قوة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في ضبط المخالفات المرورية والتصدي لعمليات تهريب كميات من المسكرات والحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة.

ويأتي ذلك ضمن أعمالهم اليومية على مدار العام بالإضافة لمشاركتهم المميزة في مواسم "الحج والعمرة" من خلال منع دخول وخروج المتسللين والمخالفين والمهربين إلى مكة المكرمة وتسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام المرخص لهم من الجهات ذات الاختصاص.

وفي السياق ذاته، تمكن رجال أمن الطرق من ضبط المنافذ والطرق السريعة بمداخل ومخارج منطقة مكة المكرمة وأسفرت الجهود المبذولة من ضبط الكثير من المخدرات المحظورة والتي تسلم لجهات الاختصاص تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



يُشار إلى أن القوات الخاصة لأمن الطرق بدأت يوم أمس الأحد بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان على الطرق الخارجية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في سبيل رفع مستوى السلامة المرورية وسعياً للحد من الحوادث المرورية.