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"حمد الوهيبي" يعقد حوارًا مفتوحًا مع مشرفي "تعليم قرطبة"

أكد أهمية دعم العملية التعليمية عبر "مدرستي"

حثّ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، مشرفي مكتب التعليم بقرطبة، على متابعة ودعم العملية التعليمية للمدارس.

جاء ذلك، خلال حوار مفتوح حول عدد من القضايا التربوية والتعليمية، بحضور مدير المكتب، سهم الدعجاني، ومساعديه للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية.

وأكد "الوهيبي"، أهمية دعم العملية التعليمية عبر منصة مدرستي ومعالجة الفاقد التعليمي خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد الاختبارات الفصلية، وتتكامل فيها الأسرة والمدرسة ومكتب الإشراف وإدارة التعليم، ويأتي فيها دور المشرف التربوي موجهًا لتحقيق هذا التكامل، والتي يحتاج معها إلى الاستعداد والتخطيط المبكر والتواصل الفعال وغيرها.

وزار مدير عام تعليم الرياض، أمس، مكتب التعليم بقرطبة، وكان في استقباله مدير المكتب، سهم الدعجاني، ومساعده للشؤون التعليمية، بدر الأحمد، ومساعده للشؤون المدرسية، محمد الجذعان، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث جال في المعرض التشكيلي الدائم عن الوطن وشاهد لوحات عن الاحتفاء بالبيعة السادسة ولوحات عن الاحتفاء بيوم المعلم العالمي.

وقُدم خلال الزيارة، عرض موجز عن أبرز إنجازات ومبادرات المكتب، خلال الفصل الأول وجهود المكتب في متابعة منصة "مدرستي"، والتعليم عن بعد، وإحصائيات وأرقام مهمة في مسيرة المكتب.

كما تناول العرض، رصد أبرز الشراكات المجتمعية ومذكرات التفاهم التي وقعها مدير المكتب مع عدد من المؤسسات المحلية والمدارس الأهلية.

ووقع مكتب التعليم بقرطبة، شراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل المستهدفين من الطلاب وأولياء أمورهم، بما يخص: منصة "مدرستي"، ومسابقة "مدرستي الرقمية"، وغيرهما من أشكال التعاون الواردة في الاتفاقية.

وجاءت الشراكة الثانية مع شركة مدارس الرواد العالمية، وتهدف إلى تعقيم مباني المدارس الثانوية التابعة للمكتب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حمد الوهيبي" يعقد حوارًا مفتوحًا مع مشرفي "تعليم قرطبة"
سبق

حثّ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، مشرفي مكتب التعليم بقرطبة، على متابعة ودعم العملية التعليمية للمدارس.

جاء ذلك، خلال حوار مفتوح حول عدد من القضايا التربوية والتعليمية، بحضور مدير المكتب، سهم الدعجاني، ومساعديه للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية.

وأكد "الوهيبي"، أهمية دعم العملية التعليمية عبر منصة مدرستي ومعالجة الفاقد التعليمي خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد الاختبارات الفصلية، وتتكامل فيها الأسرة والمدرسة ومكتب الإشراف وإدارة التعليم، ويأتي فيها دور المشرف التربوي موجهًا لتحقيق هذا التكامل، والتي يحتاج معها إلى الاستعداد والتخطيط المبكر والتواصل الفعال وغيرها.

وزار مدير عام تعليم الرياض، أمس، مكتب التعليم بقرطبة، وكان في استقباله مدير المكتب، سهم الدعجاني، ومساعده للشؤون التعليمية، بدر الأحمد، ومساعده للشؤون المدرسية، محمد الجذعان، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث جال في المعرض التشكيلي الدائم عن الوطن وشاهد لوحات عن الاحتفاء بالبيعة السادسة ولوحات عن الاحتفاء بيوم المعلم العالمي.

وقُدم خلال الزيارة، عرض موجز عن أبرز إنجازات ومبادرات المكتب، خلال الفصل الأول وجهود المكتب في متابعة منصة "مدرستي"، والتعليم عن بعد، وإحصائيات وأرقام مهمة في مسيرة المكتب.

كما تناول العرض، رصد أبرز الشراكات المجتمعية ومذكرات التفاهم التي وقعها مدير المكتب مع عدد من المؤسسات المحلية والمدارس الأهلية.

ووقع مكتب التعليم بقرطبة، شراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل المستهدفين من الطلاب وأولياء أمورهم، بما يخص: منصة "مدرستي"، ومسابقة "مدرستي الرقمية"، وغيرهما من أشكال التعاون الواردة في الاتفاقية.

وجاءت الشراكة الثانية مع شركة مدارس الرواد العالمية، وتهدف إلى تعقيم مباني المدارس الثانوية التابعة للمكتب.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
07:19 PM

"حمد الوهيبي" يعقد حوارًا مفتوحًا مع مشرفي "تعليم قرطبة"

أكد أهمية دعم العملية التعليمية عبر "مدرستي"

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زيد الخمشي - الرياض
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حثّ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، مشرفي مكتب التعليم بقرطبة، على متابعة ودعم العملية التعليمية للمدارس.

جاء ذلك، خلال حوار مفتوح حول عدد من القضايا التربوية والتعليمية، بحضور مدير المكتب، سهم الدعجاني، ومساعديه للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية.

وأكد "الوهيبي"، أهمية دعم العملية التعليمية عبر منصة مدرستي ومعالجة الفاقد التعليمي خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد الاختبارات الفصلية، وتتكامل فيها الأسرة والمدرسة ومكتب الإشراف وإدارة التعليم، ويأتي فيها دور المشرف التربوي موجهًا لتحقيق هذا التكامل، والتي يحتاج معها إلى الاستعداد والتخطيط المبكر والتواصل الفعال وغيرها.

وزار مدير عام تعليم الرياض، أمس، مكتب التعليم بقرطبة، وكان في استقباله مدير المكتب، سهم الدعجاني، ومساعده للشؤون التعليمية، بدر الأحمد، ومساعده للشؤون المدرسية، محمد الجذعان، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث جال في المعرض التشكيلي الدائم عن الوطن وشاهد لوحات عن الاحتفاء بالبيعة السادسة ولوحات عن الاحتفاء بيوم المعلم العالمي.

وقُدم خلال الزيارة، عرض موجز عن أبرز إنجازات ومبادرات المكتب، خلال الفصل الأول وجهود المكتب في متابعة منصة "مدرستي"، والتعليم عن بعد، وإحصائيات وأرقام مهمة في مسيرة المكتب.

كما تناول العرض، رصد أبرز الشراكات المجتمعية ومذكرات التفاهم التي وقعها مدير المكتب مع عدد من المؤسسات المحلية والمدارس الأهلية.

ووقع مكتب التعليم بقرطبة، شراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل المستهدفين من الطلاب وأولياء أمورهم، بما يخص: منصة "مدرستي"، ومسابقة "مدرستي الرقمية"، وغيرهما من أشكال التعاون الواردة في الاتفاقية.

وجاءت الشراكة الثانية مع شركة مدارس الرواد العالمية، وتهدف إلى تعقيم مباني المدارس الثانوية التابعة للمكتب.

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