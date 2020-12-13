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"أمير الجوف" يقف على عدد من المشروعات الخدمية والبلدية بسكاكا

تفقد مشروع الإسكان 2 وجسر طريق الملك خالد وتطوير شبكة الأمطار

تفقد فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المشروعات الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا ومراحل سير العمل ونسب الإنجاز فيها .

وكان أمير المنطقة قد استهل جولته بالوقوف على مشروع الإسكان 2 على طريق مطار الجوف، واستمع من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري لشرح عن المشروع الذي تبلغ مجموع وحداته السكنية 241 وحدة، بمساحة كلية للمشروع تبلغ 220,565 متراً مربعاً ، إلى جانب المرافق العامة من مدارس، وحدائق وملاعب أطفال، ومركز صحي ، موضحاً أنه تمّت إجراءات تسليم عدد من الفلل بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي ، بعد ذلك تابع المراحل المنجزة من مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق.

واستمع "فيصل بن نواف" لشرح من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عن المشروع، البالغ تكلفته 12 مليون ريال، ويتوقع انتهاء الأعمال خلال 11 شهراً، ثم توجه سمو أمير منطقة الجوف لمشروع تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا، واطلع على سير العمل وأبرز الأعمال التي تم إنجازها.

كما تفقد “أمير الجوف” مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز بطول 850 متراً وبتكلفة 4 ملايين ريال، ويتضمن المشروع تطوير شبكة تصريف الأمطار لرفع كفاءة التشغيل 400%، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذه خلال 45 يوماً.

فيما شملت الجولة التفقدية ممشى الربوة الذي يحتوي على مسار وسطي بطول 2000 متر، وآخر جانبي بطول 1000 متر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 8 ملايين ريال، ويتوقع الانتهاء منه خلال 3 أشهر.

واختتم أمير المنطقة جولته بتفقد مشروع جسر طريق الملك خالد ، مستمعاً من أمين المنطقة لشرح عن المشروع الذي يجري العمل فيه بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال، ويتضمن إنشاء جسر ونفق، وبلغت نسبة الإنجاز 47%. ووجه خلال الجولة بسرعة تنفيذ المشروعات لخدمة المواطنين، مشدداً سموه على أهمية الالتزام بالجدول الزمني ومواصفات ومعايير السلامة.

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"أمير الجوف" يقف على عدد من المشروعات الخدمية والبلدية بسكاكا
سبق

تفقد فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المشروعات الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا ومراحل سير العمل ونسب الإنجاز فيها .

وكان أمير المنطقة قد استهل جولته بالوقوف على مشروع الإسكان 2 على طريق مطار الجوف، واستمع من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري لشرح عن المشروع الذي تبلغ مجموع وحداته السكنية 241 وحدة، بمساحة كلية للمشروع تبلغ 220,565 متراً مربعاً ، إلى جانب المرافق العامة من مدارس، وحدائق وملاعب أطفال، ومركز صحي ، موضحاً أنه تمّت إجراءات تسليم عدد من الفلل بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي ، بعد ذلك تابع المراحل المنجزة من مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق.

واستمع "فيصل بن نواف" لشرح من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عن المشروع، البالغ تكلفته 12 مليون ريال، ويتوقع انتهاء الأعمال خلال 11 شهراً، ثم توجه سمو أمير منطقة الجوف لمشروع تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا، واطلع على سير العمل وأبرز الأعمال التي تم إنجازها.

كما تفقد “أمير الجوف” مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز بطول 850 متراً وبتكلفة 4 ملايين ريال، ويتضمن المشروع تطوير شبكة تصريف الأمطار لرفع كفاءة التشغيل 400%، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذه خلال 45 يوماً.

فيما شملت الجولة التفقدية ممشى الربوة الذي يحتوي على مسار وسطي بطول 2000 متر، وآخر جانبي بطول 1000 متر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 8 ملايين ريال، ويتوقع الانتهاء منه خلال 3 أشهر.

واختتم أمير المنطقة جولته بتفقد مشروع جسر طريق الملك خالد ، مستمعاً من أمين المنطقة لشرح عن المشروع الذي يجري العمل فيه بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال، ويتضمن إنشاء جسر ونفق، وبلغت نسبة الإنجاز 47%. ووجه خلال الجولة بسرعة تنفيذ المشروعات لخدمة المواطنين، مشدداً سموه على أهمية الالتزام بالجدول الزمني ومواصفات ومعايير السلامة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
10:17 PM

"أمير الجوف" يقف على عدد من المشروعات الخدمية والبلدية بسكاكا

تفقد مشروع الإسكان 2 وجسر طريق الملك خالد وتطوير شبكة الأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تفقد فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المشروعات الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا ومراحل سير العمل ونسب الإنجاز فيها .

وكان أمير المنطقة قد استهل جولته بالوقوف على مشروع الإسكان 2 على طريق مطار الجوف، واستمع من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري لشرح عن المشروع الذي تبلغ مجموع وحداته السكنية 241 وحدة، بمساحة كلية للمشروع تبلغ 220,565 متراً مربعاً ، إلى جانب المرافق العامة من مدارس، وحدائق وملاعب أطفال، ومركز صحي ، موضحاً أنه تمّت إجراءات تسليم عدد من الفلل بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي ، بعد ذلك تابع المراحل المنجزة من مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق.

واستمع "فيصل بن نواف" لشرح من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عن المشروع، البالغ تكلفته 12 مليون ريال، ويتوقع انتهاء الأعمال خلال 11 شهراً، ثم توجه سمو أمير منطقة الجوف لمشروع تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا، واطلع على سير العمل وأبرز الأعمال التي تم إنجازها.

كما تفقد “أمير الجوف” مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز بطول 850 متراً وبتكلفة 4 ملايين ريال، ويتضمن المشروع تطوير شبكة تصريف الأمطار لرفع كفاءة التشغيل 400%، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذه خلال 45 يوماً.

فيما شملت الجولة التفقدية ممشى الربوة الذي يحتوي على مسار وسطي بطول 2000 متر، وآخر جانبي بطول 1000 متر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 8 ملايين ريال، ويتوقع الانتهاء منه خلال 3 أشهر.

واختتم أمير المنطقة جولته بتفقد مشروع جسر طريق الملك خالد ، مستمعاً من أمين المنطقة لشرح عن المشروع الذي يجري العمل فيه بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال، ويتضمن إنشاء جسر ونفق، وبلغت نسبة الإنجاز 47%. ووجه خلال الجولة بسرعة تنفيذ المشروعات لخدمة المواطنين، مشدداً سموه على أهمية الالتزام بالجدول الزمني ومواصفات ومعايير السلامة.

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