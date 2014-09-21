أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيده، وظهران الجنوب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.