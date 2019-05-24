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متحدث الخدمة المدنية لـ"سبق": الخميس القادم أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية الأستاذ سلطان الظاهر لـ"سبق" بأن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال؛ وبذلك يكون يوم الخميس ٢٥ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ مايو من العام ٢٠١٩م هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا وعليكم بموفور الصحة والعافية.

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متحدث الخدمة المدنية لـ"سبق": الخميس القادم أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية الأستاذ سلطان الظاهر لـ"سبق" بأن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال؛ وبذلك يكون يوم الخميس ٢٥ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ مايو من العام ٢٠١٩م هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا وعليكم بموفور الصحة والعافية.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
12:55 AM

متحدث الخدمة المدنية لـ"سبق": الخميس القادم أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
13,467

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية الأستاذ سلطان الظاهر لـ"سبق" بأن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال؛ وبذلك يكون يوم الخميس ٢٥ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ مايو من العام ٢٠١٩م هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا وعليكم بموفور الصحة والعافية.

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