النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في الأردن.. 8910 إصابات و69 وفاة جديدة

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8910 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 495380 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654 حالة شفاء بعد تسجيل 5335 حالة إضافية، كما سجلت 69 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5497 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في الأردن.. 8910 إصابات و69 وفاة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8910 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 495380 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654 حالة شفاء بعد تسجيل 5335 حالة إضافية، كما سجلت 69 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5497 حالة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
06:53 PM

كورونا في الأردن.. 8910 إصابات و69 وفاة جديدة

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
588

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8910 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 495380 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654 حالة شفاء بعد تسجيل 5335 حالة إضافية، كما سجلت 69 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5497 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,140
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,288
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,119
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,468

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة