أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8910 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 495380 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654 حالة شفاء بعد تسجيل 5335 حالة إضافية، كما سجلت 69 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5497 حالة.

كورونا في الأردن.. 8910 إصابات و69 وفاة جديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-16 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8910 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 495380 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654 حالة شفاء بعد تسجيل 5335 حالة إضافية، كما سجلت 69 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5497 حالة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 06:53 PM

كورونا في الأردن.. 8910 إصابات و69 وفاة جديدة إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654





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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8910 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 495380 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654 حالة شفاء بعد تسجيل 5335 حالة إضافية، كما سجلت 69 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5497 حالة.