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أعضاء تنمية الأفلاج يطلعون على التجربة التنموية بلجنة أبوعريش

"الحبشان" أشاد بتطور برامجها وجهودها في تنمية المجتمع المحلي

زار أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج أمس الاثنين، لجنة التنمية الاجتماعية في أبوعريش، بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب اللجنة.

وفي التفاصيل، استعرض رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في أبوعريش عبده راجحي، عدداً من برامج اللجنة وأبرز برامجها الإستراتيجية ومنها تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني لوحدات التطوع الهادف لتنظيم العمل التطوعي وتحقيق الاستدامة في العمل التطوعي وفق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الرقمي، ضمن مشروع أتمتة اللجنة لتحويلها للجنة ذكية، لتطوير خدماتها الإلكترونية ووضع الحلول التقنية لخدمة المستفيدين، إلى جانب جهود اللجنة في دعم الأسر المنتجة عبر محفظة إقراض "سواعد" وبرامج تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل.

وأثنى رئيس تنمية الأفلاج مرضي الحبشان وأعضاء اللجنة، على تطور برامج ومشاريع لجنة التنمية في أبوعريش وجهودها في تنمية المجتمع المحلي.

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أعضاء تنمية الأفلاج يطلعون على التجربة التنموية بلجنة أبوعريش
سبق

زار أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج أمس الاثنين، لجنة التنمية الاجتماعية في أبوعريش، بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب اللجنة.

وفي التفاصيل، استعرض رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في أبوعريش عبده راجحي، عدداً من برامج اللجنة وأبرز برامجها الإستراتيجية ومنها تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني لوحدات التطوع الهادف لتنظيم العمل التطوعي وتحقيق الاستدامة في العمل التطوعي وفق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الرقمي، ضمن مشروع أتمتة اللجنة لتحويلها للجنة ذكية، لتطوير خدماتها الإلكترونية ووضع الحلول التقنية لخدمة المستفيدين، إلى جانب جهود اللجنة في دعم الأسر المنتجة عبر محفظة إقراض "سواعد" وبرامج تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل.

وأثنى رئيس تنمية الأفلاج مرضي الحبشان وأعضاء اللجنة، على تطور برامج ومشاريع لجنة التنمية في أبوعريش وجهودها في تنمية المجتمع المحلي.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:37 PM

أعضاء تنمية الأفلاج يطلعون على التجربة التنموية بلجنة أبوعريش

"الحبشان" أشاد بتطور برامجها وجهودها في تنمية المجتمع المحلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج أمس الاثنين، لجنة التنمية الاجتماعية في أبوعريش، بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب اللجنة.

وفي التفاصيل، استعرض رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في أبوعريش عبده راجحي، عدداً من برامج اللجنة وأبرز برامجها الإستراتيجية ومنها تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني لوحدات التطوع الهادف لتنظيم العمل التطوعي وتحقيق الاستدامة في العمل التطوعي وفق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الرقمي، ضمن مشروع أتمتة اللجنة لتحويلها للجنة ذكية، لتطوير خدماتها الإلكترونية ووضع الحلول التقنية لخدمة المستفيدين، إلى جانب جهود اللجنة في دعم الأسر المنتجة عبر محفظة إقراض "سواعد" وبرامج تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل.

وأثنى رئيس تنمية الأفلاج مرضي الحبشان وأعضاء اللجنة، على تطور برامج ومشاريع لجنة التنمية في أبوعريش وجهودها في تنمية المجتمع المحلي.

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