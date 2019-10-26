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"الغذاء والدواء" تحسم حقيقة العلاقة بين "الماموجرام" وسرطان الثدي

الهيئة أكدت أن منافع استعماله أكبر بكثير من مخاطر الأشعة المستخدمة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت: إن البعض يعتقدون أن فحص الماموجرام يؤدي إلى انتشار الورم في حال وجوده، إلا أن الحقيقة هي أن الفحص يساعد على الكشف المبكر عن الورم.

وقالت "الهيئة": يعتقد البعض أن الأفضل الانتظار حتى ظهور كتلة أو الشعور بعلامات سرطان الثدي لإجراء الفحص، لكن الحقيقة أن ظهور هذه العلامات يعني أن الورم تقدم ولم يعد في مراحله الأولية.

وأضافت: يعتقد البعض أن الأشعة ضارة، لكن الحقيقة أن منافع فحص الماموجرام أكبر بكثير من مخاطر الأشعة المستخدمة؛ إذ إن جرعة الأشعة في الفحص منخفضة وتخضع لرقابة الجهات المختصة.

وأردفت "الهيئة": يعتقد البعض أن الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي وفحوصات الطب النووي خيارات بديلة للكشف عن سرطان الثدي، لكن الحقيقة أن جميعها لا تغني عن الماموجرام، ويتم تحديد الطريقة الأنسب عن طريق الطبيب.

الغذاء والدواء الماموجرام سرطان الثدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحسم حقيقة العلاقة بين "الماموجرام" وسرطان الثدي
سبق

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت: إن البعض يعتقدون أن فحص الماموجرام يؤدي إلى انتشار الورم في حال وجوده، إلا أن الحقيقة هي أن الفحص يساعد على الكشف المبكر عن الورم.

وقالت "الهيئة": يعتقد البعض أن الأفضل الانتظار حتى ظهور كتلة أو الشعور بعلامات سرطان الثدي لإجراء الفحص، لكن الحقيقة أن ظهور هذه العلامات يعني أن الورم تقدم ولم يعد في مراحله الأولية.

وأضافت: يعتقد البعض أن الأشعة ضارة، لكن الحقيقة أن منافع فحص الماموجرام أكبر بكثير من مخاطر الأشعة المستخدمة؛ إذ إن جرعة الأشعة في الفحص منخفضة وتخضع لرقابة الجهات المختصة.

وأردفت "الهيئة": يعتقد البعض أن الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي وفحوصات الطب النووي خيارات بديلة للكشف عن سرطان الثدي، لكن الحقيقة أن جميعها لا تغني عن الماموجرام، ويتم تحديد الطريقة الأنسب عن طريق الطبيب.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
02:12 PM

"الغذاء والدواء" تحسم حقيقة العلاقة بين "الماموجرام" وسرطان الثدي

الهيئة أكدت أن منافع استعماله أكبر بكثير من مخاطر الأشعة المستخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,183

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت: إن البعض يعتقدون أن فحص الماموجرام يؤدي إلى انتشار الورم في حال وجوده، إلا أن الحقيقة هي أن الفحص يساعد على الكشف المبكر عن الورم.

وقالت "الهيئة": يعتقد البعض أن الأفضل الانتظار حتى ظهور كتلة أو الشعور بعلامات سرطان الثدي لإجراء الفحص، لكن الحقيقة أن ظهور هذه العلامات يعني أن الورم تقدم ولم يعد في مراحله الأولية.

وأضافت: يعتقد البعض أن الأشعة ضارة، لكن الحقيقة أن منافع فحص الماموجرام أكبر بكثير من مخاطر الأشعة المستخدمة؛ إذ إن جرعة الأشعة في الفحص منخفضة وتخضع لرقابة الجهات المختصة.

وأردفت "الهيئة": يعتقد البعض أن الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي وفحوصات الطب النووي خيارات بديلة للكشف عن سرطان الثدي، لكن الحقيقة أن جميعها لا تغني عن الماموجرام، ويتم تحديد الطريقة الأنسب عن طريق الطبيب.

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